L’Estany fa ‘visible’ al tacte els capitells del claustre

L’Estany vol trencar barreres en la difusió del seu patrimoni. Fer-lo accessible a tothom. I amb aquest objectiu, acaba d’estrenar quatre elements que, tot i la seva aparent senzillesa, és tota una declaració d’intencions. Es tracta de la reproducció de quatre dels capitells del destacat claustre del monestir de Santa Maria de l'Estany, que es poden palpar i resseguir, pensats perquè descobreixen i gaudeixin d’aquesta joia arquitectònica persones amb limitacions visuals. Amb l’afegit que els promotors i creadors d’aquest material és també un equip singular, el que formen els alumnes de l’escola del poble i l'associació Steam4all, un col·lectiu d’enginyers jubilats que ja fa temps que col·laboren per acostar la ciència i la tecnologia a les escoles rurals del Moianès.

Les reproduccions es complementen amb àudios explicatius que han enregistrat els mateixos alumnes

El resultat del darrer projecte ha estat aquesta recreació en plàstic de 4 capitells de les columnes fets amb una impressora 3D. L'objectiu és que les persones amb dificultats visuals puguin entendre els capitells i palpar-los. Material que es complementa amb àudios descriptius i explicatius de cadascuna de les peces (en català, castellà i anglès) que han enregistrat els alumnes de l'escola municipal.

Steam4all ha estat l'associació que ha fet aquest projecte possible. Es tracta d'una entitat que promociona l'ús de les STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques, per les seves sigles en anglès) en entorns rurals com el Moianès. Un dels membres, Eusebi Calonge, explica que «és una idea que pot anar bé per persones que tenen poca agudesa visual o per a gent gran, per exemple».

Els capitells estan exposats a l'oficina d'atenció a la ciutadania, dins l'edifici de l'ajuntament perquè, tot i que la idea principal era posar-los sota dels originals al claustre, no va ser possible. Calonge detalla que hi havia set capitells preparats, però només se n'han exposat quatre per manca d'espai a la sala d'exposició.

Al costat de cadascuna de les peces hi ha un text explicatiu en braille, que diu el mateix que els àudios als quals es pot accedir a través d'un codi QR. En l’acte de presentació, alguns dels participants van poder fer ús d’uns antifaços per, sense visió, comprovar el tacte dels capitells i jugar a identificar quin era cadascun.

Un altre dels membres de Steam4all, Wouter Molevelt, va explicar que «les còpies es van poder fer a través de moltes imatges de cadascuna de les columnes, és una prova que la tecnologia està a l'abast de tothom perquè tothom disposa d'un telèfon que pot fer fotografies avui en dia».

La regidora de Cultura, Agnès Rotger, va destacar el fet que «és una manera de fer el patrimoni més viu i és una mostra de col·laboració social que tenim al poble» i va destacar «l'esforç de tanta gent per tirar endavant un projecte que promociona la cultura del poble».

Promoció turística

El director de l’escola municipal de l’Estany, Xavier Costa, es remunta a tres anys enrere per marcar l’inici d’aquest projecte a l’escola. «Vam començar per veure quins eren els elements més significatius del poble i com podríem fer una promoció turística de l’Estany a través de les STEAM», va recordar.

Aquest curs, l'escola compta amb 35 alumnes des d'infantil 2 fins a 6è de primària i, segons destaca Costa, tots van participar d'una forma o altra en el projecte final, encara que no totes les tasques es vegin reflectides en el resultat. «Els més petits van enregistrar els àudios explicatius en català, els mitjans en castellà i els més grans de l'escola van fer els que estan en anglès». A l'acte de presentació de diumenge al matí hi va anar fonamentalment gent del poble, que estaven molt satisfets amb les reproduccions dels capitells del seu claustre. També hi van acudir alguns dels infants que havien enregistrat els àudios explicatius per sentir-los en directe al lloc on sonaran a partir d'ara.

