El primer Volvo 100% elèctric

volvo acaba de presentar a Espanya l’XC40 Recharge, la versió 100% elèctrica del seu SUV més reeixit. I per fi hem pogut realitzar una primera prova pels voltants de Madrid per gaudir de les primeres sensacions al volant. Aquest model suposa tota una revolució per a la marca escandinava, ja que es tracta del seu primer model de zero emissions i integra un sistema operatiu Android de Google totalment compatible amb el seu propi programari, que s’implantarà posteriorment en tots els vehicles de la companyia.

Motor elÈCTRIC de 408 CV

L’XC 40 Recharge elèctric pur suposa la quarta alternativa de propulsió del SUV compacte, juntament amb les versions de gasolina convencionals, microhíbrides i l’híbrida endollable Twin Recharge. Disposa de dos motors elèctrics que, en conjunt, ofereixen 408 CV i 660 Nm de parell motor.

Com que estan ubicats a tots dos eixos, l’XC40 Recharge gaudeix d’una tracció total permanent amb un repartiment del 50%, la qual cosa incrementa la capacitat de tracció i l’estabilitat del vehicle.

Aquests motors elèctrics s’alimenten d’una bateria de 78 kWh situada al terra del vehicle, que li atorga una autonomia lliure d’emissions de 418 km. Aquesta bateria es pot recarregar a una potència màxima de 150 kW en corrent continu, la qual cosa permet gaudir del 80% de la capacitat total en només 40 minuts. De sèrie disposa d’un carregador d’11 kW per a corrent altern amb el qual la bateria es recarrega en unes 8 hores.

imaTge prÒpia

Només uns detalls estètics distingeixen a primera vista aquest Volvo XC40 Recharge dels seus germans de gamma. Com que es tractar d’un model totalment elèctric no necessita refrigeració per al motor, de manera que la graella frontal està totalment carenada i és del mateix color que la carrosseria.

Altres detalls exclusius d’aquesta versió zero emissions són els distintius «Recharge» repartits per diferents llocs de la carrosseria, la lògica absència de tubs d’escapament i les llantes de disseny específic amb una mida de 19 polzades de sèrie i de 20 polzades de manera opcional.

A l’interior es manté el minimalisme, l’elegància, la qualitat i la perfecció d’ajustos i acabats de l’XC40, als quals s’afegeix com a única novetat en aquesta versió Recharge una instrumentació totalment digital i adaptada a les especificacions de la conducció elèctrica. Pel que fa a l’espai de l’habitacle, com que conserva les mateixes dimensions de l’XC40 convencional també manté la mateixa habitabilitat interior, així com la mateixa capacitat de càrrega del maleter. L’única diferència és que, a causa de la posició del motor elèctric, no s’ofereix l’espai inferior de 39 litres, però es contraresta amb la disposició d’un segon maleter al capó. Amb 31 litres, aquest espai és perfecte per portar bosses o el cable de càrrega.

L’XC40 elèctric ja es pot reservar i és previst que les primeres unitats arribin a Espanya aquest mes de juny. Gaudeix de dos nivells d’acabat, equipant ja des del primer una gran dotació de sèrie pel que fa a tecnologia d’infoentreteniment, connectivitat i, sobretot, seguretat.

El Volvo XC40 Recharge amb l’Acabat II té un preu de 52.286 euros, si bé hi haurà una versió de llançament Premium Edition que partirà de 51.260 euros i que amb les ajudes del Pla Moves III pot estar disponible des d’uns 45.000 euros.