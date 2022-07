L’ADN d’Alfa en un ATRACTIU FORMAT SUV

L’ esperat Alfa Romeo Tonale ha arribat, per fi, al nostre mercat. El seu innegable atractiu estètic i la cura que la marca italiana ha posat en tots els detalls configuren un modern SUV compacte de 4,52 metres de longitud –15 centímetres menys que l’Stelvio–, 1,84 d’amplada i 1,60 d’altura. Per disseny, les seves línies dibuixen un dels models més bonics de la marca i del seu segment.

El seu frontal és impressionant, la silueta és molt neta i la part posterior llueix un vidre molt inclinat per optimitzar l’accent cupè que tot bon Alfa ha de tenir. A l’interior, hi trobem un espaiós habitacle amb tres places a la part posterior que permeten que quatre adults viatgin còmodes i amb un maleter de 500 litres.

El Tonale estarà disponible amb dos motors de benzina de quatre cilindres i 1,5 litres turboalimentats amb 130 i 160 CV, tots dos connectats a un sistema d’hibridació lleugera de 48V i a una bateria de 0,8 kWh amb una potència de 20,4 CV. Aquest sistema, a més d’ajudar en arrencades i acceleracions, és capaç de moure el cotxe per si sol, tot i que només fins a 30 km/h i durant 3 o 4 quilòmetres. També arribarà després de l’estiu un dièsel 1.6 de 130 CV, i ja cap a finals d’any, la versió híbrida endollable PHEV de 275 CV, amb una autonomia de 60 quilòmetres en mode elèctric. Tots els Tonale són automàtics, els de gasolina amb un canvi de doble embragatge de 7 velocitats i els de dièsel de 6. Per la seva banda, el PHEV fa servir un canvi de convertidor de parell.

A la nostra presa de contacte vam tenir l’oportunitat de rodar amb la versió de 130 CV MHEV. És un cotxe que té aquest caràcter esportiu típic d’Alfa, amb una direcció molt ràpida, suspensions molt fermes i un motor que mou bé el conjunt. Això sí, circulant per carretera i autopista es nota que a aquesta versió li manca una mica de potència. El consum és molt ajustat, s’ha homologat 5,9 litres per cada 100 km, que, en realitat, es queden en uns 7 litres. Però el millor d’aquest model és que ens arrencarà més d’un somriure circulant per carreteres secundàries gràcies al seu dinamisme. Arribem així al delicat capítol dels preus. La versió de 130 CV es pot associar als acabats Super, Sprint i Speciale, mentre que la de 160 CV es pot fer a les Speciale, Ti i Veloce. El preu de partida és de 36.250 euros, i puja progressivament fins als 45.750€ del Veloce 160 CV.