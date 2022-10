Si disposes d’un punt de recàrrega accessible i tens ganes de tenir un cotxe multidisciplinari, el BMW iX1 (nom en clau U11 BEV) és un model a tenir en compte. La marca l’ha posat a la venda a un preu inicial de 54.900 euros en la seva versió XDrive30 (mateixa tarifa que tindrà el model sDrive30e) i arribarà als carrers abans del proper mes de desembre. Les seves dades són atractives, amb una autonomia anunciada d’entre 396 i 440 km, un consum per sota dels 19 kWh/100 i potència de 230 kWh (313 CV amb dos motors, un per eix). La bateria és de 64 kWh i el temps de càrrega (fins a 80%) és de 30 minuts en un punt ràpid de 130 kW.

Estem davant de la tercera generació d’aquest model, l’X1, i és la primera vegada que rep una motorització 100% elèctrica. Amb tot, aquest renovat model també ofereix motoritzacions de benzina, dièsel i un híbrid endollable de 92 km d’autonomia elèctrica.

Potència suficient

El seu dinamisme sorprèn, especialment si tenim en compte que és una proposta encertada tant per a la carretera com per a la ciutat. Observem una gran capacitat per adaptar-se als canvis d’asfalt amb una suspensió de tall esportiu, mentre que a la ciutat ofereix suavitat. La propulsió dels seus motors resulta més que suficient gràcies als 494 Nm i 313 CV de què disposa. Els propulsors estan situats un a sobre de cada eix, repartint la potència en funció de les necessitats. La bateria Gen5 disposa d’una capacitat bruta de 64,7 kWh i la seva característica principal és que les cel·les es troben disposades en forma cilíndrica, com les piles de sempre.

La bateria permet càrregues en corrent altern (a casa) d’11 kW i un màxim de 22 kW a través del corresponent carregador. Si optem per un carregador ràpid de 130 kW podrem obtenir 120 quilòmetres en només 10 minuts i aconseguir el 80% en 30 minuts. L’autonomia que ens van traslladar des de la marca es mou entre els 396 i els 440 quilòmetres. La punta de velocitat acreditada és de 180 km/h.

Gairabé un X3

El nou iX1 estrena plataforma, la mateixa que munta el Sèrie 2 Active Tourer i que permet col·locar la bateria de gran capacitat fàcilment. La seva longitud de 4,50 metres fa que sigui un model enquadrat en un segment una mica superior al petit compacte. Si el comparem amb un X3 de primera generació veurem que està molt a prop pel que fa a mides. De fet els seus rivals directes són l’EQA de Mercedes, el Q4 e-tron d’Audi i l’XC40 Recharge de Volvo, entre d’altres.

Per dins les places posteriors ens han semblat molt àmplies, fins i tot amb la posició del seient del conductor endarrerida. Disposa de força espai per als peus gràcies a la seva plataforma, que ara és una mica més llarga que en l’anterior generació. El respatller de les places posteriors és practicable i els seients (individuals) poden desplaçar-se longitudinalment per aconseguir més espai al maleter. En aquest sentit, la capacitat de càrrega és de 540 litres més 50 litres sota el capó davanter.