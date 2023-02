La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és un tràmit obligatori que els conductors han de completar de manera periòdica. Malgrat tractar-se d’una simple revisió, en ocasions aquesta sol destapar fallades que impedeixen obtenir la certificació necessària per poder circular legalment, per la qual cosa és convenient acudir als centres homologats sota la certesa que tots els sistemes del vehicle funcionen correctament.

Un element que de vegades pot passar desapercebut per al propietari del cotxe són els llums, el correcte funcionament dels quals resulta indispensable per passar la ITV. Més enllà de l’enllumenat davanter i posterior, els intermitents o els llums de marxa enrere poden espatllar-se i convertir-se en un problema per ‘aprovar’ la revisió.

Inspecció dels llums

Tal com avisa Veiasa, l’empresa pública d’ITV adscrita a la Junta d’Andalusia, «el llum de marxa enrere és obligatori en tots els turismes, autobusos, furgonetes i camions matriculats després del 1999». Així mateix, el tuit adverteix que l’inspector encarregat d’executar la revisió ha de comprovar el nombre de llums, el seu correcte funcionament i homologació i el compliment dels colors permesos.

Qualsevol desajust en el sistema d’enllumenat i senyalització mitjançant llums serà considerat com un «defecte greu», la qual cosa impedirà que el vehicle passi la ITV. Cal destacar que en l’esmentat cas el conductor tindrà prohibit circular i, en cas de fer-ho, pot rebre multes de fins a 200 euros.