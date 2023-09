La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest dimecres una investigació contra els cotxes elèctrics provinents de la Xina per “distorsionar el mercat”. En el seu discurs sobre l’estat de la Unió, Von der Leyen ha assegurat que el preu d’aquests vehicles és “artificialment baix” perquè reben “enormes subsidis estatals”. “Ens hem de defensar de pràctiques injustes”, ha assegurat la presidenta de la CE. “Europa està oberta a la competència, però no a una cursa cap a l’abisme”, ha avisat. Von der Leyen ha reivindicat mantenir “l’ambició” de les polítiques verdes i la transició industrial, i ha remarcat que cal “augmentar la seguretat econòmica” per no dependre tant de països externs.

Tot i anunciar una investigació per pràctiques anticompetitives contra la Xina, Von der Leyen ha assegurat que és “vital” mantenir la comunicació i el “diàleg” amb Pequín.

La presidenta de la Comissió Europea ha anunciat també que ha encarregat a l’exprimer ministre italià i expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi, un informe sobre “el futur de la competitivitat europea”. “Europa farà ‘el que calgui’ per mantenir la seva competitivitat”, ha avisat, parafrasejant la famosa ‘whatever it takes’ de Draghi durant la crisi del deute.

Von der Leyen ha parlat de reptes com el mercat laboral, la inflació o la situació de les empreses, i ha refermat l’aposta de la Comissió per una intel·ligència artificial regulada. De fet, ha indicat que cal treballar per acostar la feina feta a la Unió Europea per regular l’IA per generar “estàndards mínims globals per a un ús segur i ètic”.

Von der Leyen ha defensat l’èxit de la seva perspectiva de vincular l’agenda climàtica a temes econòmics, cosa que considera que ha permès “demostrar” que “la modernització i la descarbonització poden anar de la mà”.

“Ara estem atraient més inversió en hidrogen verd que els Estats Units i la Xina units”, ha dit, assegurant que aquesta és “la força de la resposta Europa al canvi climàtic”.

La presidenta de la Comissió Europea ha reiterat el seu suport a les indústries, i ha destacat també la importància dels materials crítics, i de la “seguretat econòmica”, que permeti dependre menys de determinats països que tenen elements clau per a l’impuls de les noves tecnologies.

“Hem vist colls d’ampolla a les cadenes de subministrament globals, alguns per polítiques deliberades d’altres països”, ha dit, mencionant de nou les restriccions a l’exportació d’elements clau per a la producció de panells solars o semiconductors feta per la Xina. “Per això és tant important que Europa augmenti la seva seguretat econòmica”, ha reiterat.

En aquest sentit, Von der Leyen ha anunciat que aquest any es reunirà el Critical Raw Materials Club, una associació de països que volen treballar plegats en temes de minerals crítics que són essencials per a la transició digital i verda, i per als quals alguns estats depenen exclusivament d’un sol proveïdor.

En aquest sentit, ha mencionat que a l’Amèrica Llatina i l’Àfrica hi ha països que volen “desenvolupar les seves indústries de processament i refineria, en comptes de només enviar els seus recursos fora”. “Molts països arreu del món volen treballar plegats”, ha insistit.