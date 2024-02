La il·luminació del cotxe és essencial per seguretat, tant per la teva com pels altres conductors i vianants. A vegades, pot ser que els fars no il·luminin com hauria de fer-ho, això de segur que ho has pogut observar en cotxes que et venen de cara quan condueixes de nit o amb el teu propi vehicle. Si els fars estan bruts, tindrem una mala visió, la qual pot provocar que no veiem certs objectes, animals o persones si no hi ha gaire distància. Així doncs, t'expliquem què has de fer per netejar-los.

Dos trucs per als teus fars Moltes vegades, pot ser que no ens hi veiem bé per culpa de la brutícia que recobreix els fars del teu cotxe o pel desgast d'aquests. Visualment, si hi fem una revisió, veurem si estan bruts, perquè estan groguencs o perquè semblen estar entelats per fora. Aquí et deixem dos senzills trucs per deixar-los com a nous: Bicarbonat i vinagre blanc: Molt útils per blanquejar els fars. Només hauràs de barrejar-los en un bol, col·locar-los sobre els teus fars amb una esponja, esperar durant una hora i després esbandir-los i assecar-los. Veuràs que el color groguenc desapareix. Pasta de dents i llimona: És una solució una mica menys coneguda, però igual o més útil que l'anterior. Hauràs de col·locar la pasta de dents (de menta blanca preferiblement) sobre els fars, i estendre-la amb mitja llimona. En fregar durant uns minuts en cercles veuràs que es van aclarint i desapareixerà la brutícia o els tons groguencs. Després, només els hauràs d'esbandir i assecar. Per què s'entelen els fars? Igual que quan s'entelen els vidres del teu cotxe quan plou, els fars poden arribar a tenir baf dins, a causa de la condensació. Al principi aquest problema no s'hauria de donar si el teu cotxe és nou, i si passa potser hauries de posar una reclamació, ja que el principal motiu pel qual s'entelen, sol ser que estan trencats (encara que sigui mínimament) per algun lloc. Els fars compten amb un tancament hermètic que pot deixar de funcionar si els hi has donat algun cop, per molt petit que sigui. A més, si es tracta de fars molt antics, és possible que les gomes que segellen els llums estiguin una mica defectuoses, cosa que també podria fer que es filtrés aigua i s'entelessin. Coneix l'últim truc dels lladres de vehicles: el truc de la moneda Així es poden desentelar Com a norma general, els fars es desentelaran si els toca el sol, però és molt probable que tornin a entelar-se en cas que plogui. El millor que pots fer és treure'ls del tot i analitzar si per algun lloc entra l'aigua (una petita esquerda, una junta o goma desgastada) i segellar-ho del tot en cas que et sigui possible, amb juntes noves o una cola especialitzada. Si no comptes amb les eines adequades sempre pots acudir a un taller perquè duguin a terme el procés o, buscar-ne un altre a Internet, encara que depenent del far podria sortir-te força car.