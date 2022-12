«La gent d’Argentina ho està passant molt malament i és un país que té moltes incerteses no només en el seu futur sinó també en el present més immediat. Aleshores aquesta victòria és una injecció de felicitat i il·lusió que evidentment necessitaven i es mereixien», afirma Josep Vives, delegat del Govern català al Con Sud.

L’expresident del Bàsquet Manresa i exdirectiu del FC Barcelona va viure la final des de Catalunya, però ha viscut la resta del Mundial des d’Argentina. «La vivència del mundial i del futbol a Argentina no es pot comparar amb res. Per ells no és només un esport i per això t’encomanen aquest sentiment que tenen per la seva selecció», destaca el manresà. A més, Vives afirma que la selecció argentina ha sigut justa guanyadora perquè «ha jugat amb el cor, amb esforç i amb sacrifici i hi han cregut sempre». Finalment Vives també destaca el paper de Leo Messi, de qui diu que és «el millor jugador de qualsevol esport d’equip de la història».