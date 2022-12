Abans de pujar a l’autobús (micro com l’anomenen a l’Argentina), Leo Messi va voler escriure un emocionant missatge després de besar la Copa del Món a Doha en el seu cinquè i últim Mundial. Un llarg missatge per repassar anys i anys de frustracions amb la selecció, que van acabar en la tanda de penals quan Montiel, el defensa del Sevilla, va anotar el quart, i decisiu que li donava el títol mundial la selecció de Scaloni.

«De Grandoli fins al Mundial de Qatar van passar gairebé 30 anys. Van ser prop de tres dècades en què la pilota em va donar moltes alegries i també algunes tristeses. Sempre vaig tenir el somni de ser Campió del Món i no volia deixar d’intentar-ho, encara sabent que potser mai passaria», ha començat l’astre argentí volent després compartir l’èxit aconseguit en el Mundial de Qatar amb les generacions anteriors de jugadors que es van quedar a la porta.

La «maleïda final» de Maracaná

«Aquesta Copa que vam aconseguir és també de tots els que no la van aconseguir en els anteriors Mundials que vam jugar, com el 2014 al Brasil, on la mereixien tots per com van lluitar fins a la mateixa final, van treballar molt i la desitjaven tant com jo... I la vam merèixer fins i tot en aquesta maleïda final», ha explicat Messi volent després aturar-se a la icònica figura de Maradona. «També és del Diego que ens va animar des del cel. I de tots els que se la van passar animant sempre la Selecció sense mirar tant el resultat sinó les ganes que sempre hi posàvem, també quan no ens sortien les coses com volíem».

«Moltes vegades el fracàs és part del camí i de l’aprenentatge i sense les decepcions és impossible que arribin els èxits»

Ha volgut Messi posar en valor «tot aquest grup bonic que es va formar i del cos tècnic i tota la gent de la selecció que sent anònims treballen dia i nit per fer-nos-ho més fàcil», recordant que el veritable èxit de l’Argentina ha sigut la seva capacitat per aixecar-se, Mundial rere Mundial, després de 36 anys de frustracions.

«Moltes vegades el fracàs és part del camí i de l’aprenentatge i sense les decepcions és impossible que arribin els èxits.

¡Moltes gràcies de cor! ¡Som-hi Argentina!!»