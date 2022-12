Rosario està en pau en aquests moments: Leo Messi, el seu fill pròdig, el campió del món i a hores d’ara indiscutida deïtat argentina, es troba a casa seva, on passarà les festes de Nadal i Cap d’Any. L’efecte residual de Qatar-2022 s’ha sentit en una ciutat que ha sigut sacsejada per gairebé 280 assassinats aquest any. La violència es relaciona amb les disputes territorials de bandes de narcotraficants, els soldadets de les quals es passegen armats per les zones més pobres vestits amb samarretes de la selecció amb el número 10 a l’esquena. El Mundial ha atenuat el soroll dels trets.

El capità va arribar a la segona ciutat argentina, ubicada uns 400 quilòmetres al nord de la capital, acompanyat d’Ángel di María i Paulo Dybala. Tot just va aterrar en un avió privat va començar el sobresalt. Messi, amb la paciència d’un monjo zen, va saludar tots els que van venir a saludar-lo i li van demanar una foto. «Si hi ha una cosa que el caracteritza, dins de tantes qualitats, és la seva simplicitat», va dir el diari de Rosario ‘La Capital’. El crit de «‘dale’, campió» el va acompanyar mentre es desplaçava amb el seu automòbil a la urbanització on se sol allotjar cada vegada que ve a Argentina. «Estàvem una mica preocupats pel que vam veure a Buenos Aires. Però l’operatiu de seguretat i la reserva en la informació ens van permetre que ell arribés molt bé», va dir Juan Félix Rossetti, l’administrador del Kentucky, com es coneix el barri privat que ‘la Pulga’ ha triat com el seu lloc de descans i trobada amb la família. Una nova festa? En aquest context, un rumor esgarrifa Rosario. L’intendent de la ciutat, Pablo Javkin, va oferir a Messi, a Di María i a Ángel Correa, també oriünd de l’anomenada ‘Chicago argentina’, la possibilitat d’organitzar una gran festa popular davant l’històric monument a la Bandera, a la vora del riu Paraná. Els jugadors no van poder fer-ho a la capital a causa del desbordament d’una multitud calculada en més de quatre milions de persones. Passat el moment d’alegria desenfrenada i també d’estupor, va sortir a llum una constatació: Messi i els seus companys van estar en situació de risc mentre desfilaven pel sostre del bus descapotable. No només perquè en una oportunitat van haver d’esquivar amb reflex de boxejador un cable d’alta tensió, sinó pel moment en què dos seguidors trasbalsats van decidir saltar des d’un pont al vehicle que portava els campions. Un va caure davant d’ells. L’altre va xocar contra la carrosseria i es va desplomar en la ruta. Messi i els seus han decidit refugiar-se en la intimitat, però a la ciutat de Buenos Aires segueix el debat sobre la fallida caravana dels campions. El ministre de l’Interior, Aníbal Fernández, va assegurar que els helicòpters en els quals van pujar els jugadors estaven preparats per endavant perquè s’intuïa que seria impossible que el bus pogués endinsar-se a la zona veïna a l’Obelisco, completament atapeïda d’homes i dones en estat d’èxtasi. El Govern havia triat el balcó de la seu de l’Executiu per repetir, com ho va fer Diego Maradona el 1986, la salutació als seguidors joiosos que s’havien ajuntat a la plaça de Mayo. Aquesta opció també es va descartar per diferents raons. Una era pràctica i l’altra era per la reticència d’una part dels jugadors d’involucrar-se en una situació que pogués ser interpretada en termes polítics. «Només vaig fer-los saber que si volien venir tenien la Casa del Govern a la seva disposició i ells van triar una altra cosa», va dir el president Alberto Fernández, que va remarcar: «L’homenatjat no era el president de la nació, sinó els jugadors».