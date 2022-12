Una setmana després que Leo Messi aixequés la copa que proclamava la selecció argentina de futbol com a flamant campiona del Mundial de Qatar encara hi ha aficionats de l’equip rival, la potent selecció de França, liderada per Kylian Mbappé, que no han aconseguit assimilar la derrota.

Fins al punt que alguns han promogut una recollida de firmes per demanar que es repeteixir el partit. ¿El motiu? «L’arbitratge es va vendre del tot, mai hi va haver penal», a banda que hi va haver «¡¡¡falta a Mbappé en el segon gol!!!» argentí, segons assenyalen en la petició que han formalitzat a la plataforma Mes Opinions i que ha aconseguit superar les 200.000 firmes des que es va llançar dilluns passat, però quedant-se molt lluny de l’objectiu d’obtenir-ne mig milió. Aquesta petició ha sigut motiu de mofa i burla a les xarxes socials per part de l’afició argentina, que fins i tot ha arribat a crear la seva pròpia recollida de firmes a la famosa plataforma Change.org amb un titular que crida molt l’atenció: ‘Que França deixi de plorar’. «Des que els vam guanyar la final del mundial de futbol els francesos no paren de plorar, queixar-se i no accepten que l’Argentina és el campió del món», diu el text que l’acompanya. «Aquesta petició és perquè els francesos deixin de plorar i acceptin que Messi és el millor de la història del futbol i té de fill Mbappé». L’èxit ha sigut total, en només 24 hores han superat les 500.000 firmes i han deixat clar que l’Argentina també goleja en les xarxes socials. Momento exacto donde Francia se acaba de convertir subcampeón del mundo también en "Juntar Firmas".https://t.co/Ov1mlUYCd5 pic.twitter.com/YsVW6yOso2 — Xián WinPoET (@ChocoJac) 24 de diciembre de 2022