Tal com ja va fer l’any passat per adaptar-se a les mesures sanitàries per la covid, l’Agrupació Teatral La Farsa traurà els Pastorets de Pitarra a l’aire lliure. Els carrers i places del barri vell de Berga acolliran el dissabte 25 i el diumenge 26 de desembre fragments dels Pastorets del Garrofa i el Pallanga. A partir de les 18 h, hi haurà funcions cada 30 minuts, i ja estan totes les entrades exhaurides. Començant pel Teatre Municipal, hi haurà nou espais on es faran escenificacions. Els grups d’espectadors d’aquesta experiència immersiva seran guiats per una persona de l’entitat i aniran resseguint cadascun dels escenaris.