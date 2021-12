En el marc dels concerts Pacem in Terris de Nadal i Final d’Any que organitza el monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, el diumenge 26 de desembre, a les 18 h, actuarà el Quintet Indora, amb un programa format per madrigals italians de Claudio Monteverdi i madrigals anglesos de diferents autors. Nymphs of Diana traslladarà a l’univers poètic de les èglogues, el subgènere líric de tema amorós que idealitza la vida bucòlica dels pastors. En l’entorn natural d’aquest paradís terrenal, pastors i nimfes expliquen els seus amors i desamors. El concert és patrocinat per l’Associació Nits Musicals de Guardiola de Berguedà.