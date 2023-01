El realitzador, director i creador de programes televisius barceloní Sergi Schaaff ha mort aquesta matinada als 85 anys a Barcelona, segons ha informat RTVE Catalunya a través de les xarxes socials. Professor i mestre de generacions de professionals de RTVE Catalunya, ha estat vinculat professionalment a TVE des dels anys 60 i va ser director i creador del concurs «Saber y ganar. També va dirigir 'Si lo sé no vengo', 'El tiempo es oro' o 'La luna'. Schaaff va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2014 i el Premi Ondas el 1979.

Llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona, on va iniciar la seva trajectòria docent, a més de professor, va ser cap de l’àrea de Tecnologia (1978-85) i vicedegà de la Facultat de Ciències de la Informació (1980-81). Del 1992 fins al 2009 va exercir a la Universitat Pompeu Fabra, on va ser un dels principals impulsors dels Estudis de Comunicació Audiovisual, dels quals en va ser vicedegà (1996-2000) i degà (2000-04). L'any 1987 va ingressar a la Societat Catalana de Comunicació, de l'IEC.

Com a realitzador, productor i director ha estat vinculat sobretot a TVE, on va crear o adaptar programes. Com recull Enciclopèdia Catalana, Va debutar amb ‘Aquí el segundo programa’ (1966) i va seguir amb ‘La carretera es de todos’ (1967-69) ‘Pequeño estudio’ (1970), ‘Ficciones’ (1974), ‘Original’ (1975-77), ‘Si lo sé no vengo’ (1985-89), ‘El tiempo es oro’ (1987-92), ‘3x4’ (1988-99), ‘La luna’ (1989), ‘La vida es juego’ (1992-94), ‘Ruta Quetzal’ (1993) i ‘Saber y Ganar’ (des del 1997).

Va tenir també una participació molt destacada en el circuit català de TVE, del qual el 1981 va ser nomenat director de programes amb ‘Teatre Club’ (1976), ‘Terra d’ escudella’ (1977), ‘Festa amb Rosa Maria Sardà’ (1979) o ‘Les Guillermines del rei Salomó’ (1981) i altres espais.

Ha dirigit també programes per a TVC (‘Per molts anys’, 1994-95, ‘Pets-and-Pets.com’, 2003; ‘No em ratllis’, 2006-08), Canal 9 (‘1 de 5’, 1989-90; ‘Tria Tres’, 1990-91), i Telecinco (‘La semana que viene’, 1998).

Guardons

Ha estat guardonat amb el premi Ondas (1979) per la dirección de Salomé, d’Oscar Wlide, en versió de Terenci Moix i interpretada por Núria Espert; amb els premis Zapping Teleespectadors Associats de Catalunya (2004), el Premio Talento de l’Academia de las Artes y de las Ciencias de la Televisión (2005), el premi Miramar d’Honor de RTVE a la trajectòria professional (2012) i la Creu de Sant Jordi (2014).