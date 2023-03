Aquest divendres ha mort als 79 anys després d'una llarga malaltia el manresà Ignasi Torras Garcia, mestre de la Capella de de Música de la Seu durant 31 anys i organista. La Seu de Manresa acollirà aquest diumenge el funeral a les 12 del migdia. Aquest dissabte fins a les nou de la nit es durà a terme la vetlla. Torras també va ser secretari-gerent de la Cambra de la Propietat de Manresa i va ser guardonat amb la Medalla de la Ciutat de la capital del Bages el 1991.

Des de ben jove, Torras va començar a desplegar una activitat musical en diverses entitats religioses i culturals de la ciutat de Manresa. De fet, el seu fill, Ignasi Torras, assegura que si hi ha alguna cosa que defineix el seu pare és "la seva passió per la música".

En aquest sentit, va formar-se en piano al Conservatori de Música de Manresa i en orgue al Conservatori Professional de Música de Terrassa. Ha estat director de l'Orfeó Infantil de l'Institut Catòlic de Puericultura (1960-1963), mestre de la Capella de Música de la Seu de Manresa (1966-1997), professor auxiliar i organista de l'Orfeó Manresà (1964-1973).

També va impregnar la seva passió per l'art a l'Esbart de Dansaires Manresans, on va ser subdirector musical entre el 1960 i el 1964. El Teatre dels Carlins (1962 al 1971) i el Teatre Conservatori de Manresa, també el van veure gaudir amb la música, on va dirigir cors i orquestra de sarsuela.

Torras va estar fortament vinculat al món de les entitats locals, entre elles "Tertúlies de la Cuina". A banda, va formar part de les juntes de Joventuts Musicals, de l'Associació "Amics de la Seu" i l'Associació Catalana de l'Orgue.

Medalla de la Ciutat de Manresa

La seva contribució a la cultura de la capital del Bages va veure's premiada el 1991, quan l'Ajuntament de Manresa va concedir-li la Medalla de la Ciutat de Manresa, coincidint amb el seu 25è aniversari com a director de la Capella de Música de la Seu.

A més a més, va col·laborar en diversos mitjans de comunicació locals, com per exemple Radio Club Manresa, Radio Ciutat, diari "Manresa", el Pou de la Gallina i Regió7.

El seu pas per la Cambra de la Propietat

Paral·lelament, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i ha estat secretari-gerent de la Cambra de Propietat de Manresa, on va jubilar-se. Abans va passar per ca l'Alter, cal Forn, el Banc Mercantil de Manresa, la Banca Catalana i la Gestoria Garriga.