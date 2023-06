Emissions Digitals de Catalunya (EDC), l’empresa que gestiona la cadena de televisió privada 8TV, ha entrat en preconcurs de creditors tal com ha avançat el diari ‘Ara’ i ha confirmat el CEO de la companyia, Nicola Pedrazzoli.

A través de diversos tweets, Pedrazzoli ha assegurat que «només ell sap els veritables motius» de la situació i ha afirmat que té la intenció d’explicar-los. També ha fixat una data quant a la decisió final. «El 24 de juliol ja sabrem si continuem o venem», ha remarcat. D’altra banda, ha descartat que el preconcurs hagi «influït» en els últims canvis de programació i ha insistit que s’està treballant «molt bé».

Finalment ha parlat del negoci de la televisió, on «no hi ha gaires inversors que aguantin les pèrdues que generen les televisions durant els primers set anys, la mitjana abans d’aconseguir beneficis».

Quant al rotatiu, explica que després que EDC hagi declarat la seva insolvència s’obre un període de tres mesos per trobar un pla de viabilitat. En cas que no s’acabi concretant, l’empresa entrarà en una fase de concurs. També apunta que cap de les dues opcions pressuposen el final de l’activitat del canal, i afirma que la voluntat de l’empresa és pactar un acord abans de vendre-la.