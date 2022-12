A banda d’haver de suportar el fred d’aquestes dates, les famílies arriben a Nadal amb moltes despeses. Enguany, això ve incrementat per la inflació. La il·lusió, tanmateix, sobretot en els nens, envolta de calidesa aquestes dates. Sempre és possible trobar plans barats enfocats als més petits per aquest pont de desembre i el Nadal. Amb un objectiu: Gaudir!

Mercats ambulants i fires per tot Catalunya Visitar els mercats i les fires de Nadal és una activitat entretinguda i barata. A Barcelona n’hi ha molts, tots molt pintorescs: el mercat de Santa Llúcia, la Fira de Reis, la de Nadal de la Sagrada Família i la del Port Vell són els més visitats. Però a banda de la capital catalana, hi ha altres mercats arreu del territori molt interessants. Te'n llistem alguns: Lleida : La capital del Segrià també té el seu mercat de Santa Llúcia amb arbres de Nadal , figures per al pessebre i molts accessoris més per aquestes dates. Està ubicat a la plaça de Sant Francesc , en ple Eix Comercial , des del dissabte 3 de desembre fins al 5 de gener, de 10.00 a 20.00 hores. Així mateix, torna el Mercat de Nadal , situat en l’entorn de la Catedral i la plaça Vila de Foix : 25 parades oferiran productes nadalencs de diferents estils, propis d’aquestes dates, a partir del 15 de desembre i fins a la vigília del Dia de Reis.

Girona : Des del passat 25 de novembre, Girona té el seu Mercat de Nadal a la plaça de la Independència . Fins al 5 de desembre, és possible submergir-se en un ambient nadalenc.

Tarragona ofereix la seva tradicional fira nadalenca des de fa dècades. Està ubicada en el tram central de la rambla Nova. Una dotzena de llocs ofereixen els articles nadalencs més tradicionals, com pessebres, figures, verd i artesania fins al 5 de gener. Conèixer el Pare Noel sense anar a Rovaniemi Una autèntica experiència nadalenca per a les famílies i els més petits es viu a Rovaniemi, a Finlàndia. És la capital de Lapònia, és a dir, la casa del Pare Noel. A més, és el punt d'entrada al Cercle Polar Àrtic, s'hi poden veure aurores boreals i passejar amb trineus tirats per rens. Sona bé, però no tant el preu d'aquestes vacances. Els bitllets d'avió ronden els 250 euros (anada i tornada), però el que puja realment el llistó són les nit d'hotel, que de mitjana costen 220 euros per a dues persones. A això cal sumar-hi la roba d'abric i les activitats. I si els més petits poguessin conèixer el Pare Noel sense haver d'anar tan lluny? L'estrella Polar arriba aquest Nadal a Barcelona amb l'espectacle 'Un trocito de Laponia'. A més de visitar el Pare Noel i entregar-li la carta, també hi ha un taller de rebosteria i un altre de manualitats decoratives. Lloc: Passatge de Sant Benet 8, Barcelona.

Quan: del 2 de desembre al 24 desembre

Preu: Nens 21,30 euros i adults, 18,50

Web: https://www.untrocitodelaponia.com/ Els centres comercials també han aconseguit que el Pare Noel i els seus elfs, i els Reis Mags i els seus patges, s’hi aturin. Alguns els esperen decoracions immersives i activitats, altres amb nadales i pistes de gel, així que pot ser una opció interessant. Parcs d’atraccions amb descomptes i pistes de gel Les pistes de gel poden resultar un atractiu molt divertit. L’Ajuntament de Barcelona instal·la aquest desembre diferents pistes de gel (sintètic) a la ciutat. Una d’elles ja està oberta al parc d’atraccions del Tibidabo, que a més té unes vistes panoràmiques espectaculars. El preu de l’entrada també és espectacular: cinc euros. Altres complexos temàtics també ofereixen atractives ofertes per a aquest desembre i durant el Nadal: El Poble Espanyol es converteix en un calendari d’advent gegant. L’esperit del Nadal ple d’alegria i il·lusió els carrers del recinte, on aquest ofereix un màgic i entranyable recorregut amb desenes de decoracions inspirades en els desitjos nadalencs. El recorregut inclou una sèrie de cançons, les quals tenen un fil conductor basat en lletres, que formen paraules molt emotives. Aquestes activitats estan disponibles del 3 a l’11 de desembre, el 17 i el 18 de desembre, del 22 al 29 de desembre (menys el 25 de desembre) i del 3 al 8 de gener. Es poden adquirir les entrades a partir d’11 euros. PortAventura també es posa el barret del Pare Noel i ofereix un programa especial i, amb aquest, packs interessants: accés a PortAventura Park, un dia a Ferrari Land i estada d’una nit en un dels dos hotels del parc, a partir de 65 euros per persona. Més informació a la seva web.