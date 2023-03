Com és tradició, cada any per Diumenge de Rams, tots els manresans i visitants estan convidats a assistir a plaça de Crist Rei per beneir la palma o el palmó. Aquesta tradició va acompanyada de la celebració del 'Maniple dels Armats de Manresa', els quals desfilaran pels principals carrers i places de la ciutat entre les 10 i les 13:30 h del migdia.

Les entitats de la Setmana Santa a Manresa es constitueixen en una associació La Benedicció de la palma o el palmó és una festa tradicional que representa l'entrada de Jesucrist a Jerusalem, durant l'inici de l'última setmana abans de la seva crucifixió. Les palmes o els palmons s'aixequen per donar la benvinguda al Messies i són beneïdes pel sacerdot del municipi. La Missa de la Passió se celebra justament després de la Benedicció a la Seu. Al voltant de les 10:45 h se celebrarà la Benedicció de la palma i a continuació la missa. Al voltant de les 12 h es repetiran les mateixes activitats al Carme i al vespre es farà una missa juntament amb la Processó del Silenci pels carrers del nucli antic.