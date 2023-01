El director de cinema català Santi Trullenque porta a la gran pantalla aquest divendres ‘El fred que crema’, un llargmetratge ambientat en el món dels 'passadors' a l'Andorra de 1943. El debut de Trullenque compta amb Greta Fernández i Roger Casamajor com els vilatans que s’atreveixen a ocultar una família jueva perseguida pels nazis. També arriba als cinemes ‘Babylon’, un retrat de la transició del cinema mut al sonor que firma el director de ‘La la land' i 'Whiplash’. Les estrenes es completen amb títols com el drama ‘Decision to Leave’ o el thriller ‘Detective Knight: Redención’. En plataformes, Movistar + es fixa en Elon Musk i Enric d’Anglaterra i Netflix proposa l'anime 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro'.

‘El fred que crema’

El director de cinema català Santi Trullenque porta a la gran pantalla ‘El fred que crema’. Protagonitzat per Greta Fernández i Roger Casamajor, el film compta també amb Pedro Casablanc i Adriá Collado. L’acció se situa a l’hivern de 1943 als Pirineus. La Sara i l’Antoni viuen en un petit poble d’Andorra. Cada dia reben notícies de la Segona Guerra Mundial fins que un dia un amic arriba amb uns jueus per amagar-los. La vida es complica quan uns alemanys arriben a la recerca dels jueus. El film s’estrena en català.

‘Babylon’

Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva protagonitzen la comèdia dramàtica ‘Babylon’ del director de 'La la land' i 'Whiplash' Damien Chazelle. El film, ambientat a la ciutat de Los Angeles durant els anys 20, explica una història d’ambició i excessos desmesurats. Es recorre l’ascens i la caiguda de diversos personatges durant una època de decadència i depravació de Hollywood.

‘Decision to Leave’

Premiada al Festival de Canes amb la millor direcció Park Chan-wook estrena el drama ‘Decision to leave’. Un veterà detectiu investiga la sospitosa mort d’un home en el cim d’una muntanya. Aviat començarà a sospitar la dona del difunt. Però l’atracció que sentirà per ella el desestabilitzarà.

‘Detective Knight: Redención’

Bruce Willis protagonitza el thriller d’acció ‘Detective Knight: Redención’. La seqüela explica com el detectiu James Knight es troba enmig d’una fugida dirigida per The Christmas Bomber, un fanàtic que estarà atemorint la ciutat. Amb la promesa de recuperar la placa a canvi d’acabar amb els terroristes, el cavaller dels ulls d’acer repartirà misericòrdia pels justos i justícia despietada per a tota la resta.

‘Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time’

‘Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time’ és el quart i últim volum de ‘La Reconstrucción de Evangelion’. En aquesta ocasió, Misato i el seu grup anti-NERV, Wile, arriben a una París afectada per la nucleació. La tripulació de la nau Wunder aterra en una torre de contenció amb només 720 segons per restablir la ciutat. El film s’estrena aquest dijous doblat en català.

‘Una herencia de muerte’

‘Una herencia de muerte’ del director Dean Craig és una comèdia sobre dues germanes que van justes de recursos però sobrades de voluntat. En prou feines poden tirar endavant la cafeteria que regenten, així que decideixen fer-se riques amb l’herència de la seva complicada tieta que pateix una malaltia terminal. Però les dues germanes no seran les úniques que voldran convertir-se en hereus d’una dona controladora i rondinaire.

‘El prodigiós Maurice’

‘El prodigiós Maurice’ és un film familiar que arriba en català que explica la història d’un gat de carrer que té pensada l’estafa perfecta per guanyar diners. Trobarà un nen que toqui la flauta i es farà amic de rates que parlen. Quan en Mauricio i les rates arriben al poble de Bad Blintz trobaran a la Malicia. Però la seva estafa no arribarà a bon port per culpa del què els espera.

‘8 años’

El director JD Alcázar presenta la roadmovie dramàtica ‘8 años’. En Jose i en David van trencar fa uns mesos després de 7 anys de relació. No han tornat a veure’s fins ara que es retroben a l’illa de La Palma, on es van conèixer per primera vegada. Decideixen celebrar el seu vuitè aniversari viatjant per aquells llocs de l’illa que encara no coneixen. Realitzaran un viatge per l’illa carregat de personatge enigmàtics i bonics paisatges que els ajudarà a replantejar-se la solidesa de la relació i els seus camins a la vida. El film està protagonitzat per Carlos Mestanza i Miguel Diosdado.

Netflix amb el manga de terror

El 19 de gener s'estrena la sèrie d'anime 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro'. Les històries del mestre del manga de terror Junji Ito queden adaptades a l'anime amb aquesta producció que aterra a la plataforma nord-americana. L'endemà s'hi estrena la sèrie francesa 'Presidente por accidente' ('En place'), una comèdia creada per Jean-Pascal Zadi y François Uzan. El primer interpreta el personatge protagonista, un educador idealista que sense saber massa com acaba sent un dels candidats a la presidència de la república francesa.

La història del pub Arny, explicada a HBO Max

Una docusèrie de tres capítols recupera a HBO Max a partir del proper 20 de gener la història del pub Arny. El local d’ambient de Sevilla va acaparar les pàgines de successos als anys noranta, quan es va desvetllar una investigació sobre una trama de corrupció de menors en la qual es van imputar una sèrie de personalitats públiques la majoria de les quals acabarien absoltes.

Més crims a Amazon Prime Video

El mateix dia 20 Amazon Prime Video estrena una altra sèrie documental de temàtica criminal. És ‘Una historia de crímenes’, una sèrie d’Alberto Arruty de sis capítols cadascun dels quals narra i analitza un crim amb l’ajuda d’experts convidats.

Movistar + repassa el "show" d'Elon Musk

El polèmic empresari Elon Musk és el protagonista de la sèrie documental que estrena Movistar + el proper diumenge 22 de gener. A 'El show d'Elon Musk' s’hi relata la trajectòria d'un dels homes més rics del món, i s'examinen els seus èxits i fracassos empresarials a través de testimonis de familiars i antics socis. La plataforma estrena un nou capítol cada diumenge. Aquest dijous també s’estrena el documental 'Los fantasmas de Richard Harris'.

D’altra banda, Movistar+ oferirà aquest divendres la polèmica entrevista al príncep Enric d’Anglaterra. Després de la publicació de les seves memòries, el duc de Sussex se sincera en una entrevista en profunditat emesa per la cadena britànica ITV.

Biopic de Karen Blixen a Filmin

Filmin estrena dimarts que ve la minisèrie biopic ‘Memorias de una escritora’, on Connie Nielsen es posa a la pell de l’escriptora Karen Blixen, autora de "Memorias de África". La sèrie arrenca quan l’autora retorna a Dinamarca després de molts anys a l’Àfrica Oriental.

AppleTV+ i l’’stop motion’ de ‘La isla de las formas’

AppleTV+ estrena aquest divendres ‘La isla de las formas’, una nova sèrie infantil d’animació en tècnica ‘stop motion’ i basada en les il·lustracions de Mac Barnett i Jon Klassen. També arriba la tercera temporada de ‘Truth Be Told’, protagonitzada per Octavia Spencer que retorna al paper de reportera d’investigació que assumirà un nou cas criminal.