Tires l’aigua que acompanya els cigrons de pot per l'aigüera? Greu error. Resulta que el suc que generen aquest llegum es pot utilitzar per a forces plats, la major part d'ells aprofitant al màxim la seva capacitat d’emulsionar i convertir-se en una ‘espuma’. Aquí et deixem algunes idees per aprofitar l’aigua dels cigrons.

Merenga vegana sense ou Si es bat a consciència l’aigua dels llegums, es pot muntar una ‘merenga’ dolça i lleugera i cruixent. Si la guardes hermèticament, pot durar molt. Pavlova de fruites És una recepta clàssica de merenga, que es pot muntar també amb l’aigua dels cigrons. Es pot substituir la nata per crema de coco. Mousse de xocolata L’aigua de cigrons pot utilitzar-se com a substitut de la clara d’ou per muntar una esponjosa mousse de xocolata. Per a aquells que la vulguin vegana, poden substituir la mantega per oli de coco. Maionesa vegana L’aigua de cigró pot substituir l’ou en aquesta salsa. Val la pena provar-ho!