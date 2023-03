Quan arriba el moment de triar la mona de Pasqua, sempre passa el mateix: els dubtes ens angoixen més que quan tenim al davant el catàleg de sèries i pel·lícules de Netflix. Així que ho farem fàcil, apostarem a cop segur. Com? Tan fàcil com recomanar-te les peces que més van destacar en el concurs millor mona de Pasqua de Catalunya 2023, que van ser escollides per un jurat professional i un altre de popular fa uns dies a Barcelona.

Seleccionem les guanyadores de les dues categories que hi va haver (tradicional o de brioix i d’ou de xocolata) i les respectives acompanyants al podi. En la primera, el jurat va valorar l’aspecte, la textura, la cocció, l’aroma, així com el gust de cada creació, mentre que en la segona es va tenir en compte la tècnica, l’originalitat, la presentació i l’acabat. Primer premi: Cal Parra (Olost) Aquesta proposta va guanyar el primer premi amb la seva mona de brioix, que destaca per l’ús de taronja ratllada i aigua de tarongina, amb què s’obté un gust únic, que la va portar a destacar davant les altres rivals. A més, la seva textura i aspecte a nivell visual la porten a ser una proposta destacada d’entre totes les presentades. Segon premi (Forn Gil, Barcelona) Després d’obtenir un premi en l’edició passada del concurs la millor coca de Sant Joan, la creació del Forn Gil va rebre el segon premi en la categoria de mona tradicional per la qualitat dels productes utilitzats en la seva elaboració i pel punt exacte de cocció. Per cert, aquest obrador ja havia sigut segon en el concurs que coronava el millor tortell clàssic de Reis de Catalunya el 2021. Tercer premi (Panes Creativos, Barcelona) Daniel Jordà, tercera generació d’una família de forners, projecta en la seva proposta les idees i creativitat que defineixen la seva manera de treballar. Aporta un aire renovat que, juntament amb la seva cocció ben treballada i la integració de patata a la massa, fa possible un sabor diferent que va captivar el jurat. Un crac, com ja va demostrar fa uns mesos en guanyar el concurs millor panettone d’Espanya 2022 clàssic. Primer premi (L’Atelier, Barcelona) L’Atelier va presentar en el certamen una peça de xocolata que ens transporta a un dels contes tradicionals de la infància com és ‘Els tres porquets’. No només destaca per les seves grans dimensions, sinó que presenta també una bona tècnica en l’esculpit de l’estructura de xocolata, i és capaç d’explicar una història de ficció de caràcter infantil que agrada a tots els públics. La seva destresa amb la xocolata havia quedat de manifest mesos enrere en el concurs millor panettone d’Espanya 2022 de xocolata). Segon premi (L’Obrador de Sant Tomàs, Calldetenes) Aquest obrador va aconseguir la medalla de plata gràcies a aquesta proposta anomenada ‘Cap ou sense plomes’, que ens recorda els indis americans. Un homenatge a l’artesania, sense deixar d’aportar un toc modern a partir d’una escultura minimalista però laboriosament treballada, com es pot apreciar en la gran quantitat de detalls tan ben acabats. Tercer premi (Pa Artesà del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda) A partir de la recreació d’un dels superherois més coneguts del món del còmic i amb un treball espectacular, el tercer premi va caure en mans d’aquesta pastisseria que compta amb més de 40 anys en aquest sector, i continua apostant per l’artesania amb què va començar en els seus inicis. Aquest Spider-man és un magnífic exemple del seu treball.