Alerta per als caçadors de vistes: aquest dijous obre un nou ‘must’ en el cel de Barcelona, amb vista a l' ‘skyline’ de la ciutat, i les de major altura fins ara. És la terrassa del ‘rooftop’ del Nobu (avinguda de Roma, 2-4), situada a la planta 25 de l'edifici, i que obre aquesta setmana les seves portes per a estrenar la temporada estiuenca.

L'hotel, situat a la Torre Catalunya, de 80 metres d'altura, no és el més alt de la ciutat: el supera l'Arts (Marina, 19-21), i els seus més de 150 metres d'altura. No obstant això, pel fet que les seves plantes superiors estan privatitzades amb l'accés tancat per a aquells que no siguin els residents d'aquests espais de luxe, la nova obertura del ‘rooftop’ del Nobu es converteix en l'espai més alt disponible per a tota la ciutadania (que al capvespre, obre les portes a clients sense importar si són o no usuaris de l'hotel).

Encara que no siguis un adepte de la vida gastronòmica de Barcelona, segur que el nom de Nobu et sona. El seu restaurant japonès és un dels millors i més aplaudits de la ciutat. El ‘rooftop’ continuarà amb aquesta línia temàtica, amb una decoració i vegetació d'inspiració nipona, a més de ‘snacks’ japonesos -com onigiris- que seran presents en la carta del restaurant de la terrassa, molt variada, i que té com a motiu general el tema “mar i muntanya”, homenatge a les vistes de la terrassa, on es pot veure des de Collserola fins al Mediterrani.

Emporta't el mòbil amb bateria, que el pla et donarà per a omplir les teves històries d'Instagram amb un 'book' fotogràfic.