«Aprenem junts 2030 Kids» és un programa on la innovació, la diversió, el dinamisme i els missatges motivadors s'uneixen amb l'objectiu de fer partícips els més petits del seu paper com a motors del canvi cap a un futur més verd i inclusiu.

La sèrie «Aprenem junts 2030 Kids» gira al voltant de dos personatges de ficció interpretats per marionetes, Beta i el seu veí Mario (amb un format que recorda «Barrio Sésamo» ) que comptarà a més amb el conegut actor mexicà Poncho Herrera (protagonista de sèries com «Sense8» o «Rebelde», entre d'altres) per abordar, des d'una perspectiva optimista, els reptes de la sostenibilitat. Beta, una adolescent de 13 anys que arriba des del futur per explicar com la humanitat ha estat capaç de resoldre els reptes socials i mediambientals de l'actualitat, torna al present per fer un treball de classe on ha d’explicar com ho aconseguim.

A través de 20 episodis formats per sis seccions, es tractaran una vintena de temàtiques –associades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), entre les quals hi ha les energies netes, la biodiversitat o la igualtat de gènere. Cada tema també tindrà la participació d'expertes i experts, entre els quals els germans Roca, d’El Celler de Can Roca, i la biòloga i divulgadora Odile Rodríguez de la Fuente, que ajudaran els infants a comprendre millor els diferents temes de la sostenibilitat donant resposta a les vostres preguntes.

«Aprenem junts 2030 Kids» s'estrena de manera simultània en sis països -Espanya, Mèxic, el Perú, l'Argentina, Colòmbia i l'Uruguai- i s'emet setmanalment a través del canal de YouTube, la web i les xarxes socials d'aquest projecte educatiu a partir del 16 de desembre.