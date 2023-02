Blanca Paloma s’ha coronat com la guanyadora del ‘Benidorm Fest 2023’ i serà la nostra pròxima representant al festival d’‘Eurovisió’. En una roda de premsa posterior a la seva victòria, la cantant ha fet les seves primeres impressions després de la seva victòria: «Segueixo tranquil·la, no m’ho crec ni jo. Deu ser la iaia, que em tenia posseïda. Com si hi hagués una missió, com si ella sabés que això havia de passar i m’ho està transmetent. Això ho hem fet entre tots i treballarem molt per emportar-nos el festival a la terreta. Anem a totes».

«Jo crec que les coses que van a poc a poc venen per quedar-se. L’any passat jo no tenia ni idea de què passaria. No era conscient de res.... El temps dona els seus fruits i estic orgullosa d’aquest treball que he fet. El que no creu no arriba enlloc, l’ambició et porta a llocs sorprenents. No estava en els meus plans això d’anar a Eurovisió, l’any passat no m’ho hauria imaginat», ha declarat molt orgullosa del treball realitzat.

També ha assegurat que «per a nosaltres ja era una victòria», independentment del resultat final. En aquest aspecte, assegura que «estava preparada per a tot» i que la puntuació que més il·lusió li ha fet és «el dels ‘pichones’», amb referència a la màxima puntuació del televot.

I sobre la seva candidatura, destaca que fora d’Espanya s’aprecia molt el flamenc: «El flamenc és de tots, universal, i nosaltres ho fem des d’un lloc molt propi nostre. Ens l’hem emportat al nostre terreny. Quan es fa una cosa amb veritat i autenticitat arriba on ha d’arribar i pessiga. Espero que Europa tingui el pit preparat per al pessic».

Parlant de la posada en escena, ha narrat com va sorgir la idea: «Vam començar a pensar en elements i alguns els vam descartar, com una cadira flamenca. Volíem que hi hagués un element flamenc, però que no fos un flamenc típic. Al final el mantó és el lloc de confort del qual volia partir en aquesta posada en escena. I el viatge d’empoderament, el trànsit i la catarsi de les ancestres».

Tanmateix, ha reconegut que al principi tenien una altra idea al cap: «En la primera reunió el mantó era un bosc de serrells i TVE ens va dir que això era impossible, ¡el que s’enreda això!». També assegura que li agradaria mantenir el cercle de serrells a ‘Eurovisió’, tot i que continuen treballant-hi per millorar-la tot el que puguin.