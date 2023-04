Mercedes Milá torna avui al plató de Milá vs. Milá amb l’estrena de la tercera temporada del programa, a Movistar Plus +, i ho fa amb un convidat molt especial. Després d’anys sense veure’s, el cantant Miguel Bosé i la periodista catalana es retroben. Entre molts altres temes, sense defugir els més polèmics, Miguel Bosé parla d’amor, de paternitat, de la seva sexualitat, recorda els seus pares–l’actriu Lucía Bosé i el torero Luis Miguel Dominguín– i també repassa la complicada relació que sempre ha tingut amb la premsa. «Una intensa trobada en què no es deixen cap tema per tractar», segons ressalta la plataforma en un comunicat.