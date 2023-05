Agost de 2016. El petit poble de Pioz (Guadalajara) s’enfronta a una terrible tragèdia: l’assassinat d’un matrimoni i els seus dos fills (de tres i un any), els cadàvers dels quals apareixen esquarterats i embolicats amb bosses d’escombraries al seu xalet. La policia identifica les víctimes com una família brasilera i, per la brutalitat dels fets, estudia un possible venjança. L’únic supervivent del terrible succés és Patrick, un nebot de 19 anys, que torna al Brasil i fa creure a tothom que podria ser el següent a morir.

Ningú podia sospitar llavors el sorprenent gir que faria el cas en només uns dies. No només per la identitat del responsable, el misteriós Patrick, sinó perquè la prova irrefutable contra ell al judici acabaria sent uns missatges que va enviar al seu millor amic des de l’escena del crim, i així es va convertir així en el primer assassinat compartit per Whatsapp. Atresplayer Premium reconstrueix la història a No se lo digas a nadie, el seu primer true crime, que es troba disponible a la plataforma des d’aquest diumenge i que explora un cas «que posa sobre la taula temes molt vigents», recalca la seva productora executiva, Luz Aldama.

La confessió de Patrick al seu amic Marvin, que va rebre els missatges des del Brasil, acabaria als telèfons del grup amb qui sortia de festa, que en aquell moment eren menors. Cap d’ells va dir res, fins que una noia, Jordana, va fer el pas. Tant ella com Marvin i la resta d’amics n’expliquen els seus motius. «Encara que el jove amb qui Patrick va compartir el crim només va accedir a ser entrevistat el dia que una jutgessa va considerar que ell no havia comès cap delicte, que no n’era còmplice», puntualitza la productora, que aclareix que si la família de les víctimes no hagués accedit a participar-hi no haurien tirat endavant. A la docusèrie dirigida per Juan Carlos Arroyo, també hi aporten el seu testimoni els investigadors que van treballar en el cas.