Es forma un remolí de transeünts al Portal de l’Àngel quan llança la pilota a l’aire. No, no és Xavi Hernández intentant fer piruetes per no acabar a l’atur. "M’ho han comentat un munt de vegades –riu aquest acròbata de la pilota–: ‘Ves-te’n al Barça, que et necessiten’". És el fitxatge del carrer. Fa tocs a la pilota fins i tot fent el pi.

El mateix Messi el va contractar per al GOAT Camp d’elit dels anuncis de Gatorade. Ha fet acrobàcies a El Hormiguero i fins i tot ha compartit tocs amb Ronaldinho. "El noi de la pilota", li diuen. N’ha tingut unes 30: 6pilotes les deu tenir la policia i n’ha regalat una dotzena. Mohamed El Khayari. En xarxes és Moha Freestyler (@moha.fs). Marroquí, 22 anys, viu a Barcelona des dels 2; des dels 14 que està enganxat a una pilota. La seva capacitat de deixar amb la boca oberta és directament proporcional a la seva humilitat. Acumula més de 476.000 seguidors a TikTok i 61.000 a Instagram. "El que tu fas –li escriuen– fa molt temps que va deixar de ser normal". "El futbol amb tocs de màgia", ha resumit alguna tele. Té vídeos que superen els 12 milions de visualitzacions.

El contracten fins i tot per a casaments. "Sí, sí, és una bogeria", esbufega ell. Un dels seus vídeos més vistos, de fet, és de les seves filigranes amb pilota després del "sí, vull" d’un amic al Marroc. Malabarismes futbolers amb camisa = 11,4 milions de visualitzacions. "És el contrast –justifica el ‘punch’ viral–: ¿què pinta una pilota en un casament?". En els de les seves germanes també va fer freestyle. "Fins i tot una vegada –recorda– vam fer un espectacle per a un casament al Camp Nou".

Freestyle futbol: "Futbol d’estil lliure", defineix el Moha literalment. "És jugar al futbol a la teva manera –detalla–. Ser lliure per fer el que a tu t’agrada". ¿Esport o art?. El Moha ho anomena directament "esportart". "És art, esport i un estil de vida", descriu en la seva web l’associació mundial, la WFFA (World Freestyle Football Association). "L’art de fer trucs amb una pilota de futbol". L’associació calcula que hi ha pel món 15.000 atletes de la pilota. Fins i tot hi ha freestylers que exerceixen de dobles de les estrelles de futbol.

¿Es pot viure del freestyle? "Es pot –diu el Moha–, però t’ho has de saber gestionar. Has d’anar solcant les onades: hi ha ratxes superbones i després d’altres de superdolentes". Ell fa piruetes per arribar a fi de mes en casaments, aniversaris, anuncis, tallers, esdeveniments. Va participar en la cerimònia d’inauguració del Mundial de Clubs de la FIFA del Marroc. "És de les vegades que més nerviós m’he posat", confessa. Més fins i tot que quan va coincidir en un esdeveniment amb Ronaldinho. "Quan va entrar per la porta, em va dir: ‘T’he vist per xarxes socials’". El Moha s’encongeix d’espatlles encara sense creure-s’ho. "M’ho ha dit per animar-me", va pensar. La trobada va acabar amb final viral: el seu vídeo compartint tocs amb l’exjugador blaugrana acumula més de 12 milions de visualitzacions a TikTok.

Se’l sol veure freestylejant pel centre de Barcelona, pel Portal de l’Àngel i per la plaça de Catalunya, sobretot. "Cada 5 tocs, 1 euro", fa reptes virals als transeünts. Els vídeos acaben a TikTok i Instagram amb milers de likes. Ell dona recompenses, diu, "perquè la gent s’animi a fer-ho". Més d’un l’ha guanyat amb una "volta al món", un dels trucs més coneguts del freestyle [el peu fa una volta al voltant de la pilota en l’aire]. "Ara –avança– m’agradaria fer més vídeos amb nens".

Aquest any planeja sortir per Europa: "Anar a París, Roma, ciutats conegudes, i fer-hi reptes i vídeos". ¿El que el mou? "Que la gent vegi que realment sí que es pot fer. Que és difícil és evident –assumeix–. Però tu també ho pots fer". Aquesta és la seva meta: "Que arribi a més gent".

Quan et dona la pilota a tu, se’t posa la mateixa cara que a Laporta després de la golejada del Madrid al Barça de Xavi. Acabaràs posturejant amb la pilota pel coll, l’esquena i fins i tot amb la boca. A ell també li costava al principi, t’anima al veure’t pilotejar. "Per a mi era un repte. Si ell pot –va pensar al veure un noi fent trucs amb una pilota–, jo també". Aquest és el secret: "Soc molt tossut", riu. "I em passava tota la tarda amb una pilota".

"Mai hauria imaginat que acabaria fent freestyle", assegura. A ell el que li agradava de petit era jugar a futbol. Fins que va començar a quedar amb un amic en una pista al costat de casa. "Ens trobàvem allà i vèiem un noi practicant tocs –recorda–. Al principi no ens feia gaire cas. Fins que un dia van organitzar un taller a les mateixes pistes i vam ser els primers a anar-hi". Van començar a practicar, els va començar a agradar. "Començàvem a ser pesats amb el noi aquest perquè ens ho ensenyés", riu. Fins que "ara –s’encongeix d’espatlles– ell ho ha deixat i nosaltres continuem fent-ho". El seu amic Amin té 166.000 seguidors a Instagram (@_amin.fs). En total, en són 30, 40 a Barcelona, calcula. "En el freestyle tots ens portem bé –diu sense creuar els dits–. A tots ens uneix una pilota".

¿Que això és impossible, li insinues? "Sempre es pot –et replicarà ell–. Creu-me, que jo no he nascut fent trucs. De fet, he estat mesos practicant per fer un dels trucs més simples: ‘la volta al món’. Va ser dels que més vaig tardar a fer: tres o quatre mesos". No és fàcil, no. "Requereix el seu temps –reconeix–. Però això és el que et fa sentir bé i realitzat".