10 carnavals i 5 festes de la Catalunya central per sortir de casa aquest cap de setmana

Si ja tens la teva disfressa preparada, segur que estaves esperant amb ganes el cap de setmana. És carnestoltes, i la Catalunya central t'ofereix una gran quantitat de propostes on podras lluir la teva roba més divertida i passar-ho bé. Però no et preocupis, si prefereixes una opció més tranquila, també hi ha festes que ben segur que et permitiran passar una bona estona, en solitari o en companyia. Per posar-t'ho fàcil, et resumim els 10 carnavals i les 4 festes més destacades de l'àmbit de cobertura d'aquest diari del 9,10 i 11 d'octubre.

Carnavals BERGA Carnaval olímpic: Divendres, a les 18 h, de la plaça Sant Joan al portal de Sallagosa, 2a baixada d‘andròmines i trastos diversos. Amb l’acompanyament de la xaranga Entrompats Band. Hi haurà premis en tres categories. Bases i inscripcions a www.ajberga.cat. Durant la baixada hi haurà coca i xocolata per a tothom. Organització: Associació de Veïns del Carrer Major. Dissabte, a les 11 h, a la plaça Sant Joan, 5è concurs de mascotes i 5è concurs de plantes disfressades. Hi haurà premis en quatre categories. Organització: Associació de Veïns del Carrer Major. Paral·lelament, a la plaça Sant Pere, activitats infantils, amb la col·laboració d’entitats i associacions de Berga. A les 12.30 h, a la plaça de Sant Pere, arribada de la Reina Olímpica. Seguidament, lectura del pregó amb l’acompanyament de la xaranga Entrompats Band. A partir de les 15 h, concentració de la rua al llarg del recorregut establert: carrer del Roser, plaça de la Creu, passeig de la Pau, carretera de Sant Fruitós, carrer de la Sardana, carrer Comte Oliba i carrer del Roser. Cal haver fer les inscripcions al concurs a www.ajberga.cat. A les 16.30 h, sortida de la rua. Durant la rua, punt d’avituallament de fruita i aigua per a les comparses. Hi haurà dos jurats, un d‘incògnit itinerant i un d’estàtic a la plaça de la Creu. De 20 a 22.30 h, al pavelló, sopar popular. Preu: 9 euros. Cal haver comprat el tiquet prèviament. De 22.30 a 02.20 h, al pavelló, ball dels Cornuts amb PDs locals. En acabar, coca i xocolata. Organització: La Bauma dels Encantats i Surf The Bowl. A partir de les 00 h, veredicte dels premis del concurs de la rua. Durant el ball, barra de còctels sense alcohol. Diumenge, a les 11 h, esmorzar de la Guerra de la Farina: a La Barana per al bàndol carlí; i a Cal Negre, per al bàndol Liberal. A les 13 h, a la plaça Sant Pere, Guerra de la Farina, amb l’acompanyament de la xaranga Entrompats Band. Amb serveis de la Creu Verda, pediatria i funerària. A les 17 h, al pavelló vell, ball de carnaval infantil amb l’actuació de Heavy per Xics. Hi haurà berenar per als infants. Dimecres, a les 18 h, a l’ajuntament, vetlla de la sardina. A continuació, enterrament de la Reina Olímpica. Organització: Agrupació Teatral la Farsa. A les 19 h, de la plaça Sant Pere a la plaça del Forn, processó amb la comparseria de La Bauma dels Encantats i la participació de l’Escola Municipal de Música de Berga. En arribar, 4t concurs de ploraners i ploraneres, amb premis en categoria individual i de grup. Lectura del testament per la notaria de Madrona (una institució que acollona). Organització: Agrupació Teatral la Farsa. Per finalitzar, a la plaça del Forn, sardinada a càrrec de la Penya Boletaire. CARDONA Carnaval: Divendres, a partir de les 10 h, carnaval de les escoles, que faran una rua pels carrers de la vila, amb la batucada Percuteria i la Banda de Música de Cardona, que acabarà, a les 11.15 h, a la plaça de la Fira amb l’actuació d’un grup d’animació infantil. Diumenge, a les 12 h, al passeig de la Fira, Carnaval infantil, amb una desfilada de disfresses infantil, amb dinamització. A les 12.30 h, espectacle d’animació infantil i vermut a càrrec de les Associacions de Famílies de l’Alumnat del municipi. IGUALADA Carnaval. Dissabte, a les 18.30 h, des del carrer de Joaquima Vedruna i fins a la plaça de Cal Font, rua, encapçalada per la Banda de cornetas y tambores de la Cofradia de Fátima i seguida per les 19 carrosess inscrites. Tancarà a comitiva la carrossa del rei Carnes-toltes, a càrrec de l’AFA de l’Acadèmia Igualada. Lectura del pregó i del veredicte del jurat en arribar a Cal Font. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, Carnaval infantil amb l’espectacle d’animació Cassoles, olles i cançons a càrrec de Carles Cuberes. Amb la col·laboració de La Xarxa. MANRESA 46è Carnestoltes infantil. Diumenge, a les 11 h, concentració dels grups inscrits al passeig de la República. A les 11.15 h, a la Plana de lOm, inici del recorregut de la cercavila, que serà a peu, amb algunes carrosses, com la del Rei i la Reina, i la participació de batucades, grups de música i altres elements d’atrezzo. La temàtica és l’esport. A partir de les 13 h, a la plaça de la Font de les Oques, espectacle final amb Albert Vinyes (pallasso de proximitat) & Dj. Organització: Ajuntament de Manresa i Imagina’t. ELS PRATS DE REI Carnestoltes. Dissabte, a les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, concurs de disfresses i rua. A les 21 h, a la sala 1 d’Octubre, sopar popular. Preu: 13 euros, 12 euros menú vegetarià i 8 euros menú d’infants. Cal fer reserva. Seguidament, a la sala polivalent La Cooperativa, karaoke i festa amb DJ Bacardit. A partir de les 00 h, festa amb Gas Gas Gas. Organització: Associació Les Vàndals. SALLENT Carnaval. Divendres, a les 20.30 h, de la plaça de la Verdura a la carpa (darrera del pavelló), rua i sopar de la 69a. Preu: 5 euros, a la Merceria Teresa. A les 00 h, a la plaça de la Pau, cercatasques. A els 01.40 h, al pavelló Agustín Rueda, concert de Pedrá (tribut a Extremo Duro) i DJ Rutxo. Dissabte, a les 17 h, a la plaça de la Pau, sortida de la rua amb xarangues: Músics de Sallent, Zebras, Burlaos... A les 22 h, a la carpa (darrera del pavelló), sopar popular i ball. Preu: 25 euros, a l’Amadeu. A les 00 h, al pavelló Agustí Rueda, concert amb Flashy Ice Cream, Coro Versions i MonDJ. Preu: 12 euros, a l’Amadeu. Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça dels Arbres, vermut popular. A les 14 h, a la plaça dels Arbres, arròs amb música de Zarigüeya. Preu: 12 euros, al forn La Motlleria. A les 19 h, a la plaça de Cal Teia, mostra de foc i cultura popular. Dilluns, a les 12 h, al passeig 1 d’Octubre (parc Pere Sallés), carnaval infantil amb l’arribada del pollanstrunski. A les 12.30 h, rua de disfresses amb Màgic i Escola Municipal de Música. A les 13.30 h, al passeig 1 d’Octubre, dinar. Preu: 8 euros, menú infantil; i 10 euros, menú adult, a la botiga Bosch. A les 15.30 h, al passeig 1 d‘Octubre, jocs de tarda i berenar. A les 17.45 h, comiat. A les 21 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella, espectacle El lado más bestia de la vida, amb Albert Pla & Diego Cortés. Entrades: 12 euros. A la venda a fabricavella.sallent.cat. Dimecres, 20.30 h, de la plaça de la Verdura a la Torre del Gas, rua mortuòria. A les 22 h, a la plaça de la Pau, sardinada popular i concert amb Vizuri i Marc Sureda. SANT VICENÇ DE CASTELLET Carnestoltes: Dissabte, a les 17 h, al carrer Pirineu, sortida de la cercavila. Arribada i festa a la plaça Clavé. S’entregaran premis a 12 categories i la novetat és el premi de Carrossa Oriol Sardà, anomenat així per homenatjar aquest santvicentí traspassat. A les 21 h, a Cal Soler, botifarrada popular. Organització: Associació Romans SVC. Venda de tiquets a Clavé Serveis, Jordi Largo Fotògraf i forn de pa Isabel Boluda. A les 22 h, a Cal Soler, festa amb DJ Weah i DJ Wateke. Organització: regidoria d’Actes i Festes. SANTPEDOR Carnestoltes: Divendres, a les 20 h, a la plaça Gran U d’Octubre, inici del sopar. A les 21 h, Empescada. A les 22 h, inici de la ruta del Bakalau amb la xaranga Tsunami. Final de ruta a Cal Llovet amb DJ Mr. X. Dissabte, a les 10 h, muntatge a la plaça Gran U d’Octubre. Cada colla ha de portar el seu material. A les 14 h, dinar i tast per part del jurat. Premis a la millor disfressa de la ruta i a la millor escudella. A les 18 h, rua de Carnestoltes amb el Leru Leru i DJ Lerele. Concentració de disfresses, comparses i carrosses a la ronda Sant Pere amb carrer Núria. Bases del concurs de disfresses a www.santpedor.cat. A les 18.30 h, inici de la rua des de la plaça Catalunya i fins a Cal Llovet, on seguirà la festa amb botifarrada i música al vestíbul amb Wsateke Parties. A les 00.30 h, a Cal Llovet, ball de Carnestoltes amb lliurament de premis a les millors disfresses. A continuació, concert amb el grup de versions Allioli i fi de festa amb DJ Gami. Diumenge, a les 11.30 h, Carnestoltes infantil amb el Leru Leru i DJ Lerele. Concentració de participants a la plaça de la Font i inici de la rua fins a Cal Llovet. En arribar, espectacle familiar El viatge del Leru Leru, amb Manelutti i Cia. SOLSONA Carnaval: Divendres, a les 10.30 h, des de la plaça 1 d’Octubre pel nucli antic, Gegantons a Prova. Organització: Comparsa Mocós i KGB. A les 13.34 h, a la plaça Sant Pere, dinar jove. A les 16 h, a la sala polivalent, benvinguda del Carnestoltes infantil amb El Pony Menut. A les 18 h, verificació de Boits a la plaça de l’Ajuntament. A les 18.30 h, al carrer Castell, baixada S.T.O.P. Bufaires de Boits. Organització: Comparsa Minairons. Col·laboració: Comparsa Margaritus. A les 19 h, a la plaça Sant Joan, L’Ou Com Balla. Organització: Comparsa Viskiends, Comparsa Galtons, Comparsa Lo Cal Quinto i Comparsa Xaos. A les 21 h, a la plaça Major, ball de la Patacada amb Joan Altarriba. Col·laboració: Comparsa Kinitos. A les 23.30 h, a la plaça del Bisbe, Festa-Fotre Vol.3. Organització: Comparsa Mitxus. A les 00 h, La ReCapta des de la plaça Major. Col·laboració: Colla Gegantera del Carnaval de Solsona i Comparsa 4 Bojos. A les 02 h, a la sala polivalent, concert amb Bossonaya, El Pony Pisador i Mercabanda. Dissabte, a les 11 h, al Vall Calent, concurs de K-Tifes. Organització: Comparsa Gegant Boig. A les 13.30 h, a la plaça del Camp, El Dinar Barbiecue. Organització: Comparsa TIF, Comparsa Rovellons i Comparsa Empalmats. A les 16 h, pel nucli antic, Mercat de Divendres. A les 16 h, a la plaça del Camp, ball al Lloro amb Joan Vilandeny. A les 16.30 h, a l’avinguda del Pont, recepció del Mata-ruc d’Honor. Organització: Comparsa Els Nans. Quan s’escaigui, inauguració del Monument al portal del Camp i de l’exposició del Carnaval a l’ajuntament. A les 18.30 h, des de la plaça de l’Ajuntament, anada d’autoritats i gegants amb l’Orquestra Patinfanjàs. A les 19 h, per la carretera de Torà, arribada de comparses I.A. Organització: Comparsa Fletxats. Seguidament, a la plaça Major, proclamació del Mata-ruc d’Honor, Bramada i Ballets amb l’Orquestra Patinfanjàs. En acabat, a la plaça del Ruc, penjada del Ruc amb l’Orquestra Patinfanjàs. A les 23 h, a la plaça del Bisbe, ConEsa Festival. Organització: Comparsa Foguereta. A les 23.22 h, a la plaça Major, concert amb Pascual i els Desnatats. A les 23.23 h, a la plaça Sant Joan, Olímpics Fest 2024: concert de Versiones Carajilleras. Organització: Comparsa Olímpics. Col·laboració: El Punxó. A les 02 h, a la sala polivalent, concert amb Brams, Gertrudis i Pink Machine. Diumenge, a les 08.01 h, a la plaça Major, tronada i ball de l’Escaldat amb Marc Anglarill. Col·laboració: Comparsa Oriols. A les 11 h, des de la plaça de l’Ajuntament, matí de Lluïment amb la Baixada de SM Carnestoltes, el seu seguici, els Gegants i l’Orquestra Patinfanjàs. A la plaça de l’Ajuntament, sermó i ballets amb l’Orquestra Patinfanjàs. Per acabar, pujada amb SM Carnestoltes, el seu seguici, els Gegants i l’Orquestra Patinfanjàs. A les 16.31 h, a la sala polivalent, taller Infantil. Organització: Comparsa Mocós. A les 16.32 h, des del pati de la Residència, contradanses amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l’Orquestra Patinfanjàs. Col·laboració: Comparsa 4 Bojos. A les 19.33 h, a la sala polivalent, KinaPutada!. Organització: Comparsa Baluets. Dilluns, a les 10 h, a la plaça de l’Ajuntament, recepció del Mata-ruc d’Honor Infantil. A les 10.30 h, des de la plaça de l’Ajuntament, anada d’autoritats i gegants amb l’Orquestra Petitsfanjàs. A les 11.01 h, per la carretera de Torà, arribada de SM Carnestoltes amb Pepsicolen. A continuació, a la plaça del Camp, sermó, bramada i ballets. Seguidament, a la plaça del Ruc, penjada del Ruc Infantil amb l’Orquestra Petitsfanjàs. A les 16.31 h, a la sala polivalent, concurs i ball de disfresses infantil amb Pepsicolen. A les 19.32 h, des del portal del Castell, correfoc infantil amb Els Banyetes de la Creu Alta de Sabadell. A les 19.33 h, des de la plaça del Consell Comarcal, París - Cal Dach. Organització: Comparsa Xyssus. A les 22.03 h, Sopar de la Fam. Organització: Comparsa Disperses. Col·laboració: Comparsa Panders. A les 00 h, a la sala polivalent, concert amb 2ManyMinairons, Nautik’s Band i Tate Golosa. Dimarts, a les 13.05 h, des de la plaça del Camp, aiguardent, figues, coca i vi blanc amb l’Orquestra Patinfanjàs. A les 20.04 h, des de la plaça Major, correfoc amb la Colla de Diables La Xera i Takumba. A les 00 h, a la sala polivalent, ball de disfresses amb The Jirous, La Mitjanit i DJ K7. Dimecres, a les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, Ermita Ardent. A les 11.30 h, La Crida entre La Molsosa i Odèn. A les 17.29 h, des del portal del Castell, baixada de gegantons amb l’Orquestra Petitsfanjàs. Seguidament, a la plaça del Ruc, despenjada del Ruc Infantil amb l’Orquestra Petitsfanjàs. A les 18.29 h, a la plaça Major, fi de festa infantil. A les 19.30 h, a la plaça Major, vetlla i comiat. Col·laboració: Comparsa Xut i Ànecs. Seguidament, processó amb l’Orquestra Patinfanjàs pel Nucli Antic. Quan hi sigui tothom, al pati de l’escola Arrels II, cremada i castell de focs. A les 22 h, des del portal del Castell, baixada amb l’Orquestra Patinfanjàs. Seguidament, a la plaça del Ruc, Despenjada del Ruc amb l’Orquestra Patinfanjàs. A les 00 h, a la plaça Major, petards, plors, moquets i foto finish. Diumenge, a les 10 h, al nucli antic, desenramades. SÚRIA Carnestoltes: Dissabte, a les 17 h, inici de la rua pel centre urbà. A les 19.30 h, arribada al pavelló municipal d’esports, amb coca i xocolata. A les 20.30 h, sopar. Venda anticipada de tiquets. A les 21.30 h, concert amb el grup Alricokoco. Fires i festes BAGÀ Festa de l’Arròs: Diumenge, a les 10 h, a la plaça Catalunya, obertura de la Fira de Productes Artesanals. De 10 a 14 h, al local social (darrera del pavelló), 9a trobada de plaques de cava de la Festa de l’Arròs, a càrrec d’ACP Bagà. Més informació: 646 230 067. A les 11 h, sortida des de davant de la Villa Montserrat, cercavila a càrrec dels Geganters de Bagà. A les 12 h, a la plaça Porxada, recital de dansa amb l’Esbart Cadí. A les 13.30 h, a la plaça Porxada, repartiment de l’arròs. BERGA Berga Antic: Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes. ESPARREGUERA Festes de Santa Eulàlia: Divendres, a les 19 h, a la plaça de Santa Eulàlia, tronada d’anunci de l’inici de les festes. A continuació, encesa del Fogueró de Santa Eulàlia, a càrrec de Joan Llort, en reconeixement a la seva dedicació per la preservació i divulgació del patrimoni cultural de la vila d’Esparreguera. Organització: La Fede. A les 19.30 h, amb inici i final a la plaça de Santa Eulàlia, correfoc infantil, a càrrec de la Colla de Diables d’Esparreguera i l’Ajuntament d’Esparreguera. A les 20.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia, sopar del Fogueró. Preu: 9 euros els adults, 5 euros els infants. Venda anticipada de tiquets. Organització: Gitanes Montserratines. Hi col·labora: Agrupació Defensa Forestal d’Esparreguera. A les 23 h, a la plaça de Santa Eulàlia, concert amb Els Dalton Bang i PD Amor. Dissabte, a les 11 h, al local de l’Agrupació Fotogràfica d’Esparreguera (Hospital, 39, 1r-1a), lliurament de premis del Concurs Fotogràfic de la Festa de Sant Antoni Abat d’Esparreguera 2024. A les 12 h, entre el carrer dels Arbres i la plaça de Santa Eulàlia, cercavila de Santa Eulàlia. Organització: La Fede i Ajuntament d’Esparreguera. A partir de les 11.30 h, plantada dels balls i imatgeria festiva al carrer de Balmes. A le 16.30 h, a l’Ateneu d’Esparreguera, jocs de taula en família. Organització: Sparrajocs. A les 17.30 h, entre la plaça de Santa Eulàlia i la plaça de la Pagesia, 1a trobada de gegantons. A partir de les 17 h, hi haurà la plantada dels gegantons a la plaça de Santa Eulàlia. A les 17.30 h, passada bastonera de Santa Eulària. Organització: Colla Bastonera del Montserratí i Ajuntament. A les 19 h, a l’auditori Josep Borràs de l’Escola Municipal de les Arts, concert Des de l’ànima, flamenc a càrrec de Laura Santos (veu), acompanyada d’Edgar Platón (guitarra), Núria Martín (violí) i Marina González (ball). Entrades: 12, 8,40 i 6 euros. A la venda a entrades.esparreguera.cat. A les 20 h, entre la plaça del Centre i la plaça Santa Eulàlia, correfoc d’hivern, amb la participació de la Colla de Diables Custus Ignis d’Olesa de Montserrat. Organització: Colla de Diables d’Esparreguera i Ajuntament d’Esparreguera. A les 23 h, a la plaça de Santa Eulàlia, concert amb Pepet i Marieta i DJ Ceba. Diumenge, a les 8 h, toc de matines amb gralles i tabal. Organització: Castellers d’Esparreguera. A partir de les 10 h, visita guiada a l’Ajuntament d’Esparreguera a càrrec de LALTRE Col·lectiu. Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a entrades.esparreguera.cat. Organització: Ajuntament d’Esparreguera. A les 11 h, entre la plaça de la Constitució i la plaça de Santa Eulàlia, 2a trobada de gitanetes. Organització: Gitanes Montserratines. A les 13 h, a la plaça de Santa Eulàlia, Diada Castellera de Santa Eulàlia, amb la participació dels Castellers de Terrassa i els Castellers d’Esparreguera. A les 14 h, a la plaça de la Pagesia, calçotada popular. Venda de tiquets al Rebost del Montserratí. Organització: Barraka Alternativa. A les 18 h, al Patronat Parroquial, representació del 13è Concurs de Teatre del Patronat Parroquial: El malalt imaginari, a càrrec de la Companyia Inestable Ceretana de Puigcerdà. Organització: Parròquia de Santa Eulàlia. Dilluns, a les 10.45 h, repic de campanes al campanar de Santa Eulàlia. Organització: Associació d’Amics del Campanar. A les 11 h, a l’església de Santa Eulàlia, ofici solemne. A les 12 h, a la plaça de Santa Eulàlia, concert familiar Amb ganes de gresca!, amb Rikus. Organització: Ajuntament d’Esparreguera. A les 17 h, a l’Ateneu d’Esparreguera, concert a càrrec de la Banda de Música d‘Esparreguera. A les 18 h, a la plaça de Santa Eulàlia, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà. uJornada de portes obertes al Museu de la Colònia Sedó. Visites lliures dissabte i diumenge, de 10 a 14 h. Visites guiades al recinte de la Colònia Sedó diumenge a les 10.30 h i a les 12 h. Activitats gratuïtes. No cal inscripció prèvia. Organització: Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu Entorn, CECBLL i MNACTEC. uJornada de portes obertes a Ceràmiques Sedó. Dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia al 650 259 953. Organització: Ceràmiques Sedó. uRadioafecció al carrer. Dissabte i diumenge, de 9 a 17 h, a la plaça de la Pagesia. Organització: Ràdio Club EA3SPAIN. IGUALADA Festa del Vi Novell: Divendres, a les 20 h, al local de Xauxa (Sant Ignasi, 57). Cinquena edició de la mostra de petits vinicultors de la Conca d’Òdena, que presentatrà més d’una vintena de vins joves. Entrades: 10 euros. SANT FRUITÓS DE BAGES Festa de l’Arròs: Diumenge, de 8 a 10 h, al Nexe Jove, inscripcions del 49è concurs de pintura ràpida. Bases: www.santfruitos.cat. A les 9 h, davant del Nexe Espai de Cultura, botifarrada popular. Col·laboració: Asmodaics i Goliaters de Sant Fruitós. A partir de les 10 h, als carrers avinguda Jaume I i avinguda Sant Joan, fira d’artesans i comerç local. A la plaça Alfred Figueras, mostra d’entitats i comerç local. De 10.30 a 14 h, a l’entorn de Can Figueras, passejades amb ponis i cavalls a càrrec del Club Hípic Sant Fruitós de Bages. A les 11 h, a la plaça Alfred Figueras, 29a Mostra de puntaires. A partir de les 11 h, espectacle itinerant Sainets: Història de la Festa de l’Arròs, a càrrec del grup de teatre de l’Esbart Som Riu d’Or. A les 11.30 h, des del carrer Nou i fins a la plaça Alfred Figueras, actuació i cercavila de la Comparsa de gigantes y kilikis Gaztelumendi, a càrrec de la colla de gegants del Barri de Mendillorri (Pamplona). A les 12 h, a la plaça Alfred Figueras, estrena dels nous vestits d’en Sala i na Ricardis per la celebració des 25 anys i plantada de gegants de la 25a Trobada gegantera, amb la participació d’una dotzena de colles. Organització: Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages. A les 12 h, davant del Nexe Espai de Cultura, audició de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell. A les 12 h, davant del Nexe Espai de Cultura, actuació de l’esbart Som Riu d’Or, incloent el tradicional Ball del Puro. A les 12.30 h, a l’entorn del Bosquet, cercavila de gegants. A les 12.30 h, a l’entorn del Bosquet, inici del concurs de cuina d’arrossos. A les 13 h, a la casa de la vila, recepció d’autoritats i convidats. A les 13.30 h, des de la casa de la vila i fins al Bosquet, passada d’autoritats i parelles. Acompanyament de les colles geganteres i la música de la Cobla Lluïsos de Taradell. Tot seguit, a la pista del Bosquet, benedicció i repartiment de l’arròs. Homenatge a les Parelles de la Colla de Cuiners de l’Arròs. A les 14.30 h, a la pista del Bosquet, lliurament de premis del concurs d’arrossos. Homenatge i record al cuiner Oriol Sardà. A les 15.15 h, a la pista del Bosquet, ball de cloenda amb els Gegants de Sant Fruitós de Bages. A les 18 h, a la sala polivalent del Nexe-Espai de Cultura, inauguració de l’exposició del 49è concurs de pintura ràpida i lliurament de premis.