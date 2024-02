Tot i que la millor estació de l’any per visitar el gran aiguamoll que representen els Aiguamolls de l’Empordà és la primavera, el cert és que també resulta interessant esgotar els últims dies de l’hivern per endinsar-nos en aquest espai on conviuen fauna i ocells aquàtics que busquen refugi durant el seu moviment migratori. Som en un espai natural salvatge que en el seu moment va resistir l’envit i les ànsies constructores a la Costa Brava. El que s’havia de convertir en una gran urbanització es va convertir finalment en un dels grans aiguamolls naturals. En aquesta ocasió, l’acció de l’home va guanyar l’especulació i ara podem gaudir dels Aiguamolls. I els que més els gaudeixen són les diferents espècies d’ocells que conviuen en aquest paratge.

Per visitar el parc natural dels Aiguamolls res millor que fer una de les diferents rutes seleccionades. Ens haurem d’adreçar fins a Castelló d’Empúries, concretament fins a la zona del Cortalet a la carretera de Sant Pere Pescador (GIV-6216), km 4,2. Una barreja de llacunes, mar, sorrals, zones boscoses, aiguamolls, canals i maresmes d’aigua dolça donaran la benvinguda al visitant. Segons posen de manifest els seus conservadors, "el gran valor dels aiguamolls és la seva diversitat d’hàbitats concentrats en un espai relativament petit, i també la mà de l’home i els paisatges humanitzats hi són molt presents. Es pot recórrer aquest oasi de calma de diferents maneres i entrar a la zona dels Aspres, que està "coberta per cultius de secà (com vinyes), malesa i pastures, boscos d’alzines sureres, alzines i roures, així com agrupacions de pins en alguns llocs. També trobem un bon nombre de masiesi masos escampats per la plana que sovint estan integrats en el paisatge i ofereixen refugi a la fauna i la flora salvatges", destaquen els conservadors del parc. L’experiència és molt gratificant durant les tardes d’hivern que ja comencen a allargar la llum solar. Però si hi ha una estació en què bé mereixen una visita és sens dubte la primavera. És el moment en què els Aiguamolls viuen una autèntica explosió de colors i la natura arriba al seu punt àlgid. També és recomanable visitar-los al setembre, quan algunes espècies inicien el llarg viatge migratori.