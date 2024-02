Les cocteleries de moda del centre de Barcelona copen tots els flaixos. Cues, aglomeracions, cops de colze furtius, si et va la marxa queda’t al Born, però si vols beure’t un Dry Martini amb tranquil·litat, sempre podràs creuar la galàxia barcelonina i passar per casa de Jose Núñez, el propietari i bartender de Mizuwari Cocktail Bar (Riera de la Creu, 50).

En aquesta cocteleria de l’Hospitalet es forgen copes que mantenen un sorprenent equilibri entre tècnica i imaginació. Jose juga amb el client, li proposa històries a través dels seus còctels d’autor, que van canviant cada temporada. A Mizuwari et pots beure un còctel clàssic impecable, o deixar que la inventiva de Jose s’imposi en copes com el nou Homer Sour, amb whisky infusionat en cansalada viada, xarop de rosquilles casolà, suc de llima, clara d’ou i rosquilla de cansalada viada.

Un altre refugi antiturístic bé podria ser el barri de les Corts. En les seves profunditats trobaràs un espai desbordant de màgia. Es diu La Llibreria (Doctor Ibáñez, 24) i és una bombolla que es vanagloria de preservar la història i la cultura de la cocteleria a les seves prestatgeries. El temps s’atura en els seus mobles de fusta, en la seva vella barra, en les seves enigmàtiques ampolles de colors... I tant els còctels d’autor com els més tradicionals destaquen per la seva captivadora elegància. La mateixa que gasten els bartenders uniformats. Per a cites amb misteri.

I al mateix barri de les Corts, en un lloc molt i molt allunyat del centre barceloní, resulta del tot obligatòria la visita a un bar-cocteleria cinc estrelles. Es diu Can Bruixa (Joan Güell, 168) i si estigués al Gòtic tindria llista d’espera d’aquí a sis mesos vista. Una de les millors barres de BCN, i no ho dic jo, ho diuen els bartenders.