L’última moda de TikTok ha convertit el feed de l’aplicació en una cosa encara més estrident de l’habitual. Segur que l’algoritme ja t’ho ha ensenyat: els nous hot spot de l’oci nocturn són les sales de karaoke. S’ha acabat emborratxar-se amb la música escollida pels designis d’un totpoderós dj. Ara es porta muntar la banda sonora entre els teus amics... i interpretar-la sense importar que se us escapin més galls que en les semifinals del Benidorm Fest. Aquestes són algunes de les sales més in de Barcelona.

La sala més recomanada entre els fans del món del karaoke és Touch Music (Joan Miró, 8). Tenen un dels catàlegs de karaoke més extensos de tota la Península: aquí pots triar entre més de 140.000 cançons en una desena d’idiomes. Ni en un any te les acabes. I, a més, la sala està tota la nit en marxa: obren fins a les 5 i 6 del matí, depenent del dia de la setmana.

Una altra recomanació dels experts és Karaoke Rooms (avinguda del Carrilet, 237, l’Hospitalet), un local que, a primera vista, sembla un psiquiàtric: habitacions tancades amb gent fent crits a dins. És un local d’assaig reconvertit en habitacions privades de karaoke. En total, compta amb més d’una desena de sales on es pot cantar a plens pulmons sense que ningú et senti (sí, per sort, estan insonoritzades).

També són tendència els bars i restaurants amb sales de karaoke privades (o "secretes", segons els agrada presumir als gurus de l’oci a TikTok, malgrat que les sales estiguin ben anunciades). Apunta’t algunes de les recomanacions més virals: Yatai Market (Marquès de l’Argentera, 13), que va obrir sucursal al setembre després de triomfar a Madrid, Lucky Schmuck (Joaquín Costa, 36), cocteleria el karaoke gratuït de la qual apareix molt per TikTok, o Wino (Parlament, 46), restaurant xinès amb sala privada de karaoke i taula de menjar giratori.

No fallen els clàssics, d’aquests d’agafar el micròfon i posar-se a cantar davant de tothom. Sense sales privades ni vergonyes, aquí fins al que ho fa pitjor s’emporta un aplaudiment, tot i que sigui per la seva valentia.

Hi ha el bar de copes Weekend (Diputació, 365), el restaurant xinès La Orquídea (Calvet, 14), la cocteleria Trabanqueta Bar (Mallorca, 329), el karaoke A Viva Voz (Aribau, 103), i l’Almodobar (d’en Grassot, 36), dels més populars, amb cues els caps de setmana.

Ja tens pla de dissabte. Això sí, prepara’t per començar dilluns amb la veu més ronca que Massiel després d’un cigaló.