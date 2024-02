Disfrutar d’una posta de sol realment excepcional i única. És el que ofereix aquest dissabte i diumenge el municipi de Castellbell i el Vilar, al sud del Bages, un dels millors balcons per a la contemplació del majestuós perfil del massís de Montserrat. Una experiència que des de fa tres anys combina un efecte natural amb una proposta lúdica i gastronòmica. El puntal d’aquesta activitat és un fenomen car de veure, perquè el temps i el lloc des d’on disfrutar-lo són molt pocs i concrets.

Es tracta de la posta de sol a través de la roca Foradada de Montserrat, la singular formació que forma un gran arc natural en un extrem del massís. L’oportunitat s’ofereix 9 dies l’any, en un punt molt concret, –cada dia canviant–, i amb prou feines es prolonga encara no un parell de minuts. I el punt d’observació és el Vilar, el nucli més antic de Castellbell. La seva posició lleugerament elevada fa que, durant la tercera setmana del mes de febrer, la trajectòria de la posta del sol pràcticament culmini travessant i projectant la seva llum per dins de la cavitat natural.

Històricament, i per tradició familiar, els habitants de cada una de la dotzena d’antigues cases que formen aquest nucli sap el dia que el sol es pon per la Foradada i el raig es projecta a casa seva. Comença entre el 14 i el 15 de febrer, per la plaça de l’Església (situada a l’extrem més nord-oest), i l’últim dia que és possible l’observació és el 21, a l’altura de l’estació de Renfe (a l’extrem més sud-est del nucli). El sol s’amaga darrere la muntanya quan falten pocs minuts per a les 6 de la tarda, i els seus raigs travessen durant aproximadament un minut i mig la Foradada. Sembla, literalment, que la perfori un soldador.

Per potenciar el fenomen, l’ajuntament, que l’ha batejat oficialment com a Flor de Sol, convoca dues jornades d’observació amb activitats paral·leles. Aquest any, seran aquest dissabte i diumenge a la plaça de l’Església de Santa Maria del Vilar. Hi haurà una fira de productes locals, la possibilitat de prendre una copa de vi i fer un tast de formatges, i els dos dies s’impartirà una xerrada a càrrec d’un fotògraf que explicarà les tècniques per poder realitzar una bona captació de la posta de sol. És un fenomen natural singular i que té, a més, l’atractiu paisatgístic del massís de Montserrat.