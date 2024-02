Tot just arribar a Caldes de Malavella tindrem present la importància de les aigües termals. La presència de termes romanes, balnearis, brolladors, aigües amb propietats medicinals i curatives, cases modernistes i una gran riquesa patrimonial converteixen Caldes, a la comarca de la Selva, en un destí ideal per a un cap de setmana o uns dies per buscar el relax i el descans. A part de les rutes caminant, la població també disposa de diferents rutes perfectament senyalitzades per recórrer amb bicicleta.

Des de Vies Verdes de Girona ens expliquen que "les surgències d’aigua termal són un element singular de Caldes i han definit el seu caràcter des de l’antiguitat. Els seus carrers, places i jardins estan plens d’elements patrimonials que reflecteixen un llegat històric forjat a través de l’estret vincle entre aquestes aigües i els seus vilatans". Quan recorrem els seus carrers ja ens adonem de la importància que té l’aigua. Trobarem una destacada oferta hotelera i gastronòmica als seus diferents balnearis que ostenten una gran tradició en el tractament terapèutic. A Caldes podem trobar fins a tres punts on l’aigua aflora a una mitjana de 57 graus. Concretament, són la coneguda com la muntanya de les Ànimes, dins dels terrenys de Vichy Catalan, on trobem també les instal·lacions del balneari i l’embotelladora d’aigua; la muntanya de Sant Grau, on hi ha les fonts de Sant Narcís i els Bullidors, les Termes Romanes i les embotelladores San Narciso i Imperial. I, finalment, la muntanya de les Moleres, on trobem la font de la Mina o Raig d’en Mel i l’embotelladora Malavella. La riquesa natural de l’aigua es completa amb una oferta de rutes naturals perfectament senyalitzades. Són 140 quilòmetres d’itinerari que es poden cobrir caminant, corrent o amb bicicleta. En aquest sentit, ens informen també que Caldes de Malavella "té una situació que permet la convivència d’elements de tipus mediterrani i centreeuropeu que li confereixen una riquesa biològica poc comuna. L’itinerari que ens porta a Sant Maurici i la via verda Ruta Termal és d’especial rellevància pel seu significat arrelat a Caldes". I també és recomanable la visita al centre museogràfic Espai Aquae, que pretén donar una visió global de la realitat del municipi, "des de la formació geològica de Caldes, passant per l’època antiga, fins a arribar als nostres dies, amb l’explotació industrial de les aigües i les excavacions al jaciment paleontològic del Camp dels Ninots".