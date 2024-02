Quan entres al restaurant, topes amb un escenari que sembla tret d’una secta de ciència-ficció: llums apagats i plats brillants com si fos una bola de vidre a punt per fer-te d’oracle. "Aquí cuina el xef més petit del món", et promet el mestre de cerimònies mentre creues unes cortines opaques plenes de misteri. ‘Le Petit Chef’, li diu. Un cuiner de tot just 6 cm. El primer que et passa pel cap és Ratatouille de Disney. ¿Deuen tenir rates a la cuina?

Quan estan tots els comensals allotjats, comença l’espectacle. La taula canvia de color, amb imatges variades, dinàmiques i plenes de vida. Sona una música i, davant teu, se’t presenta: Le Petit Chef, una projecció que et guia durant els sopars immersius que organitza Terrum, restaurant de l’hotel Hyatt Regency Barcelona Tower (Granvia de l’Hospitalet, 144, l’Hospitalet de Llobregat). La idea d’aquests sopars és jugar amb els sentits. Òbviament amb el gust, però també amb la vista, amb l’oïda i amb l’olfacte. Les animacions, projectades des del sostre directament fins a cada una de les taules, interactuen amb el plat i t’expliquen una història. A més, l’ús de sons, música i fins a olors fan que et submergeixis més en el relat. ‘Spolier alert’: hi ha un moment en què estàs menjant llagosta mentre la taula s’ha convertit en un oceà i t’acompanyen sons d’alta mar. T’entren ganes de demanar perdó a la Sireneta quan surtis d’allà. La proposta de Terrum, estrenada al desembre, és un dels últims plans que s’uneixen a la carregada agenda de les experiències immersives, l’última i omnipresent moda a l’àrea metropolitana de Barcelona. A més de restaurants -Terrum no és l’únic immersiu, NÜA Smart Restaurant (Gran de Gràcia, 167, Barcelona) també ofereix des de fa anys una experiència interactiva a les seves taules ‘smart’- hi ha exhibicions, cines i fins i tot concerts. Quant a art, acaba d’arrencar l’exposició Sorolla, una nova dimensió al Centre d’Art Amatller (passeig de Gràcia, 41, Barcelona). Endinsa’t als quadres del mític pintor del Mediterrani a través d’imatges en moviment, projeccions immersives i tecnologies sensorials. L’epicentre de l’art immersiu a Barcelona és el Centre d’Arts Digitals Ideal (Doctor Trueta, 196-198, Barcelona), que ara està submergit en una experiència que, per a més gaudi, s’ha de fer amb gorro d’explorador i fuet a l’estil d’Indiana Jones: consisteix en un viatge al passat, a l’imperi de Tutankamon. Ideal, a més, està provant amb nous formats immersius: els concerts. Una experiència sensorial en què, guiades per la música i el ritme, desenes d’imatges i projeccions ofereixen constants estímuls per fer-te viatjar més enllà del cos. El pla ideal per a la sobreestimulada generació TikTok. Pel seu escenari han passat els cantants Maria Arnal i Triquell, i del 21 al 24 de febrer és el torn de la pianista i compositora Laura Andrés, que presentarà el seu últim àlbum, Venus. Un viatge immersiu a l’espai a ritme de piano. Tornant a l’Hospitalet, aquí hi ha aventures immersives a la gran pantalla: els Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de l’Hospitalet, 75, l’Hospitalet de Llobregat) són els únics cines a Catalunya amb tecnologia 4DX, i els únics al món amb tres sales 4DX i una Screen X, pensada per al cine immersiu. ¿No et sona el 4DX? És l’evolució del 3D. Aquí no només són les imatges les que intenten sortir de la pantalla, també la temperatura i la meteorologia. En total, una vintena d’efectes sincronitzats amb el que passa en pantalla: flocs de neu, ràfegues de vent gelat, gotes d’aigua i, fins i tot, estimulació olfactiva. Una pel·lícula de Marvel aquí i te n’has d’anar directe a la perruqueria.