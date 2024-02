Arriba per primera vegada al centre comercial La Farga de l’Hospitalet de Llobregat el Brick Fest Live, el festival de Lego més gran d’Europa, amb més d’un milió de peces de la marca danesa. Ho farà durant el cap de setmana del 5 al 7 d’abril després de passar per diferents ciutats dels Estats Units i saltar a Bilbao com a primera parada a Espanya.

Entre les activitats programades destaca una gran piscina de peces de Lego amb més de 20.000 unitats, a més d’un mural de terra amb què es pretén batre un rècord Guinness. Els assistents també podran visitar una exposició de ninots de Lego de mida real amb personatges d’algunes de les sèries i pel·lícules més famoses, així com les recreacions dels edificis més singulars del món. Entre les propostes que ofereix l’empresa organitzadora, Get Rock, també podran disputar-se carreres de cotxes fabricats pels mateixos assistents o una zona glow on es podran veure algunes maquetes fluorescents. Se celebraran concursos i qui ho desitgi tindrà l’oportunitat de conèixer els presentadors del programa Lego Masters d’Atresmedia: Roberto Leal, Eva Hache i Pablo González. Finalment, s’instal·larà un mural per crear un grafiti amb peces i "compartir-lo amb el món", asseguren a la web de l’organització. Ja es poden adquirir les entrades i la general té un preu de 22 euros. També es pot optar pel passi familiar, que inclou dos nens o nenes de menys de 16 anys, per 66 euros. A més, posen a disposició entrades infantils a 15,50 euros i l’opció VIP, amb beneficis especials per als més fanàtics, amb un preu de 39 euros.