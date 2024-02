En un dels carrerons que envolten el mercat de Santa Caterina (Francesc Cambó, 16) s’hi amaga una joia de la peregrinació tiktokaire. No t’esperis uns jardins modernistes camuflats al públic, ni un palau recòndit o els vestigis d’unes ruïnes poc accessibles. Amb aparença de bar granja de tota la vida, les cadires negres de metall de cafeteria, les taules de plàstic i una llarga vitrina on conserven begudes i berenars, res indica que fa tot just uns mesos aquí es van formar fins a 10 hores de cua amb una multitud esperant a ser atesa.

¿Què va atraure aquesta marabunta a les seves portes? Ni un croissant amb premis internacionals ni uns baristes de renom mundial. Aquí tot queda en família. En concret, la de la Lucía, la jove mànager que, amb 24 anys, ha construït un local pioner al món: «Devem ser els segons o tercers del món, a tot estirar. Només n’he pogut rastrejar un així a les Filipines», comenta. ¿El seu secret? És la primera cafeteria botiga d’Europa dedicada a celebrar aniversaris de cantants de K-pop. Una sensació a internet que atrau tants fans de tot el món com el fèretre d’Isabel II.

<strong>D’lise</strong> (En Giralt el Pellicer, 6) s’inspira en una tradició pop coreana: per celebrar els aniversaris dels seus ‘idols’, els grans noms de la indústria musical del país, diverses cafeteries ofereixen uns sotagots (anomenats ‘freebies’) i un lot de petits detalls amb imatges del que fa anys que regalen amb la compra d’una beguda.

Tot i que el local de la Lucía no és el primer a fer-ho –<strong>Buscaté</strong> (Pau Claris, 117), per exemple, ja ho organitza–, D’lise va un pas més enllà i ofereix una experiència completa: festes d’aniversari pràcticament cada dia («organitzem fins i tot els dels grups més petits») i una botiga al mateix local on comprar marxandatge de tot tipus, des de ‘Lucky Draws’ (una màquina expenedora amb premis sorpresa de K-pop) fins a àlbums, edicions de col·leccionista, pòsters i peluixos de cantants.

«A Barcelona estava dividit, tenies d’una banda les botigues i de l’altra, les cafeteries. Aquí està tot junt. Així, pots comprar productes de col·leccionista, demanar una beguda i emportar-te el teu ‘freebie’. I a sobre, estàs en un entorn segur fan, així que quan obres el lot de productes pots cridar de l’emoció, que ningú et jutjarà», riu Lucía, mostrant la solució a aquelles mirades censores amb què tants col·leccionistes frikis han topat.

D’lise va néixer fa tot just un any, després de la pandèmia. Sí, en aquell període en què a tots ens va donar per replantejar-nos la vida, la Lucía no va ser una excepció: «Com que jo ja em dedicava a comprar productes de col·leccionista de K-pop a proveïdors de Corea i vendre’ls per Wallapop, vaig decidir muntar una botiga física i cafeteria on oferir-los a preus assequibles i no abusius», recorda.

Salvació viral

La primera setmana «em vaig replantejar si estava fent el correcte, no venia gairebé ningú. Li deia a la meva mare: ‘Què he fet, què he fet’», confessa. Però la salvació va venir en forma de tiktokaire, que va gravar <strong>un vídeo</strong> i es va fer viral. «L’endemà, estava aixecant la persiana i vaig sentir: ‘Ja obren, ja obren’. Desenes de fans estaven esperant-nos des d’abans de les 10 h. I d’aquí, sense parar. Ens ha vingut gent fins i tot de Corea».

Recorda un dia que gairebé moren d’èxit, l’aniversari d’un dels integrants de BTS, una de les bandes amb més fans arreu del món. «Hi havia 10 hores de cua. Cinc a fora per entrar, cinc a dins per ser atesos», explica la Lucía. La Laia, treballadora, amiga íntima i també fan acèrrima, rememora amb terror aquell dia: «De 10 a 21 sense parar, sense menjar ni asseure’ns. Vaig estar a punt de dir-li que ho deixava». Ara, per acudir als aniversaris d’‘idols’, s’ha de reservar taula. I sí, en tots pengen el cartell de ‘sold-out’. Ningú havia rendibilitzat tant els aniversaris des dels de Parchís.