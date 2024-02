Torna el congrés de tecnologia mòbil més important del món. Des del 2006, Barcelona ha acollit el Mobile World Congress, que aquest any se celebra del 26 al 29 de febrer a la Fira Gran Via de Barcelona. Aquest any, l’ajuntament torna a impulsar la plataforma d’empreses emergents i innovació 4YFN, que assoleix la seva desena edició, i Beat Barcelona, una experiència multisensorial que barreja art, tecnologia, música i gastronomia.

Durant l’última dècada, 4YFN ha rebut més de 4.200 expositors i ha connectat més de 9.200 fundadors amb 5.200 inversors que busquen trobar les empreses emergents digitals més prometedores. Per commemorar la seva edició del desè aniversari, 4YFN omplirà el pavelló 8 i comptarà amb quatre escenaris que acolliran els premis 4YFN i conferències magistrals d’alguns dels noms més rellevants en el món de l’emprenedoria. Entre els oradors destacats hi ha Sara Bisbe, cofundadora i directora de tecnologia d’intel·ligència artificial d’Aily Labs, i Chema Alonso, director digital de Telefónica. 4YFN també comptarà amb programes de socis d’Amazon, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, ESADE, GSK i l’Institute for Information Industry.

El tema del MWC Barcelona d’aquest any és El futur primer, treballar per resoldre els desafiaments d’avui i de demà. Future First compta amb el suport de l’agenda del MWC i està conformat per sis subtemes que reflecteixen les últimes tendències i tecnologies, inclosos 5G i més enllà, Connectant-ho tot, Humanitzant la IA, Fabricació DX, Game Changers i El nostre ADN digital.

El programa del congrés inclou ponències de líders d’Accenture, Dell Technologies, Microsoft i les Nacions Unides, així com el Premi Nobel Sir Konstantin Sergeevich Novoselo.

‘After work’ barceloní

L’espai oficial de networking del congrés s’ubica a l’Àgora i té nom propi: Beat Barcelona, on la gastronomia, l’art, la música i la tecnologia es donen la mà. Tota la informació és a barcelona.cat/economiatreball/ca/beat-barcelona-2024.

Comèdies per passar una bona estona, la reposició de tot un clàssic contemporani com El mètode Gronholm o fins i tot alguns contes del Decarmeró de Bocaccio posats en escena, són algunes de les propostes que es podran veure en la Mostra de Teatre Amateur de Sarrià-Sant Gervasi, que arriba a la seva 8a edició. Amb inscripció prèvia i gratuïta, el Centre Cívic Vil·la Urània acollirà les funcions dels pròxims dies 23, 24 i 29 de febrer i 1 i 3 de març.

Aquest divendres, 23 de febrer, s’estrena la programació amb L’amor venia en taxi, una proposta còmica del grup El Taxi dels Dimarts del Teatre de Sarrià, que retrata la Barcelona dels anys 60. Aquest dissabte, 24, serà el torn de 6 històries d’amor, una obra creada i interpretada per l’Elenc teatral J. V. Foix, basant-se en contes del Decameró.

La programació

La setmana vinent pujarà a escena El mètode Gronholm a càrrec de la Companyia Fontmontina de Comèdia; el teatre social Noves mirades del grup de teatre social de Sarrià-Sant Gervasi; i Mater(no)itats, un work in progress en el qual està treballant la Companyia Lisístrates.

Tota la informació és a la web barcelona.cat/ccivics/vil.laurania.

Diàleg interreligiós

Sota el títol Per què hem de defensar el dret a la llibertat religiosa? tindrà lloc el 28 de febrer a partir de les 16 h, a la Casa Golferichs, un espai de diàleg dividit en dues sessions: un diàleg a partir de les experiències de persones i entitats de diverses tradicions religioses i conviccionals; i una altra taula rodona de caràcter acadèmic i divulgatiu. Més informació a barcelona.cat/oficina-afers-religiosos.

Il·lustració

El CC Urgell mostra l’obra guanyadora del premi Nacional d’il·lustració 2023. Fins al 4 d’abril, s’exposa 20 anys i un dia de Luci Gutiérrez, en el marc d’Il·lustríssi+, el cicle del centre cívic en el qual destaquen noms propis de dones que es dediquen a les arts gràfiques i a la il·lustració. Les obres de Luci Gutiérrez han sigut portada als diaris The New York Times i The New Yorker (barcelona.cat/eixample).

‘On van els residus?’

Una exposició itinerant s’encarrega d’explicar de forma didàctica quin és el recorregut que emprenen set categories de residus domèstics i quotidians (brics, càpsules de cafè, roba, frigorífics, olis de cuina, fluorescents i residus orgànics), com es gestionen i en quin material o producte es converteixen al final del procés. Fins a l’1 de març es pot visitar al CC Zona Nord (barcelona.cat/neteja-i-residus).

Font d’en Fargues

Aquest dissabte, 24 de febrer, se celebrarà la restauració del quiosc modernista i la reurbanització de la plaça de la Font d’en Fargues. S’ha restaurat la font i la gruta, a més a més de canviar la il·luminació. Serà a partir de les 11 h, amb els gegants de l’Escola Font d’en Fargas, un concert de la Cobla Sant Jordi, una jam session a càrrec de Jam de la Font i un vermut de clausura.