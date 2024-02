Palafrugell, i els seus nuclis de Llafranc, Llofriu, Calella i Tamariu, adquireix a l’estiu una notorietat especial ja que es converteix en una important destinació turística amb les seves platges i enclavaments naturals, la cantada d’havaneres i amb el prestigiós festival de música de Cap Roig, per on cada any desfilen les més destacades figures del panorama musical internacional. Però Palafrugell és molt més. Per als amants del senderisme és un territori ideal per descobrir llocs i racons a través dels diferents trams del camí de ronda.

Antigament, els camins de ronda tenien com a funció les tasques de vigilància de la costa davant l’atac constant de pirates i corsaris. Ara, s’han convertit en un important patrimoni natural i un atractiu turístic. Són molts els amants del senderisme que cada any recorren algun dels trajectes que discorren a través dels penya-segats de la costa. Palafrugell ofereix una àmplia oferta de senders que permeten explorar petites cales i platges. Algunes de les propostes són recórrer la cala Pedrosa fins a Aigua Xelida, vorejar la costa de San Roc fins als Tres Pins, seguir les marques des de Sant Sebastià i arribar de nou a la cala Pedrosa, superar el tram del Golfet fins a Sant Roc o bé superar l’itinerari des dels Tres Pins i finalitzar el recorregut a Sant Sebastià. Són senders que transcorren a través de boscos, zones rocoses, camins de ronda i carreteres. Es tracta de zones perfectament adaptades al pas de les persones però hem de tenir en compte que, en algun tram, podem trobar-hi escales. És el cas de la ruta de senderisme de Sant Roc als Tres Pins: hem de seguir el camí de ronda amb algun tram d’escales passant pels emblemàtics carrers de Calella i el camí que voreja la costa passant per diferents punts destacats. De Sant Sebastià a cala Pedrosa el camí de ronda no està del tot operatiu i, per tant, podem seguir les marques de color blanc i vermell que configuren el GR-92 que va per l’interior. Una altra ruta destacada i de gran interès és caminar des del Golfet fins a Sant Roc. És un camí de ronda amb desnivells importants que se salven amb escales situades en diferents punts de l’itinerari. També podem trobar algun túnel per a caminants. Segons trobem en la descripció, és un camí especialment agrest que va vorejant la costa fins a arribar al nucli de Calella de Palafrugell.