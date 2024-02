Puigcerdà viu aquest dissabte una de les seves grans cites del calendari festiu i cultural: la Festa del Trinxat. La celebració d’aquest esdeveniment gastronòmic ha esdevingut en l’última dècada una espècie de gran revetlla popular, amb prop d’un miler de comensals al gran menjador creat al poliesportiu.

La Festa del Trinxat, que aquest any arriba a la 27a edició, s’ha convertit en una cita clau en el calendari de festes gastronòmiques del Pirineu. El sopar de gala, que es completa amb un ball posterior, reuneix tant veïns de la Cerdanya com segons residents i pirinencs d’altres comarques. La principal novetat d’aquesta edició serà la celebració, entre la trentena de restauradors de la Cerdanya que fan el sopar, d’un concurs que designarà el Trinxat de l’Any. Cada cuiner presentarà davant un jurat una proposta de trinxat i guanyarà el que el jurat consideri que té la millor presentació, gust i originalitat.

D’altra banda, en aquesta 27a edició, l’Ajuntament de Puigcerdà ha decidit apujar el preu del tiquet, que feia anys que es mantenia, per fer-lo passar dels 27,50 d’abans als 30 euros actuals. Quant al menú de la festa, el componen la taula d’embotits de la Cerdanya i formatges del Pirineu, crema de castanyes amb nata doble, figa i gratacul, trinxat de la Cerdanya, cuixa de tiró de gla amb salsa de bolets i carbassa gormanda i, de postres, cigne de pastisseria fet pels establiments locals. Els plats els aporten l’associació Cuina Pirinenca. La vetllada es completarà amb l’orquestra Zamba Show.

En l’última dècada la Festa del Trinxat ha passat d’oferir un ambient selecte amb comensals vestits amb elegància a oferir un ambient més popular. Això ha sigut possible gràcies a la presència cada vegada més alta de nous comensals. En aquest sentit, dels 900 comensals que soparan aquest dissabte a la Festa del Trinxat, uns 300 ho faran per primera vegada. Des de l’ajuntament, ens que organitza l’esdeveniment, consideren molt positiu que el tarannà de la festa es vagi renovant, més aquest any que el govern municipal s’estrena com a amfitrió. El nou consistori té sobre la taula la reformulació de la festa per ampliar-la una setmana o el mes previ per atraure més visitants a Puigcerdà.