i caramels. El dissabte 2 de març, les 21 colles de Gràcia llançaran al públic congregat als carrers, els tradicionals dolços des dels seus cavalls, carruatges i camions. Al matí, entre les 9.30 i les 13.30h aproximadament, les colles de Sant Medir recorreran carrers i places en una cercavila. A la tarda, totes les colles es concentraran als carrers de Nil Fabra, Sant Salvador i l’Escorial per iniciar una desfilada conjunta a les 19.30 h, que anirà encapçalada per la Guàrdia Urbana Montada i la colla portadora de la bandera de la Federació de Colles de Sant Medir, I, atenció amb aquesta dada: aquest any innoven amb caramels amb embolcalls biodegradables.

A Sarrià-Sant Gervasi també se segueix la tradició amb cercaviles de les colles: La Nova de Sarrià desfilarà pel nucli antic del barri aquest divendres 1, i la Humorística i l’Antiga de Sant Medir ho faran per El Farró el dissabte 2. Al districte de Sants-Montjuïc la festa de Sant Medir se celebrarà el diumenge 10 de març amb la tradicional cercavila que també comptarà amb la Guàrdia Urbana a cavall. Més info a santmedir.org. Sota el lema "Trenquem el sostre de vidre", Barcelona s’afegeix a la commemoració del Dia Internacional de les Dones que se celebra cada 8 de març. El programa d’activitats previstes és extens i arriba a tots els districtes de la ciutat. Malgrat que l’acte central serà divendres vinent 8 amb la lectura del manifest i la manifestació feminista i a favor dels drets de la dona, l’agenda ja està atapeïda de cites amb l’art, l’oci i la reivindicació. Tots els actes estan recollits a la web barcelona.cat/dones/es/8m-dia-dones. La bretxa salarial i de pensions, la feminització de la pobresa, la pèrdua de talent, la falta de referents femenins en lideratge i els riscos psicosocials que afecten la salut i el benestar físic, psicològic i emocional de les dones, són algunes de les conseqüències produïdes per la barrera invisible que separa les dones dels càrrecs de comandament, l’anomenat sostre de vidre. A combatre’l se centra la campanya municipal d’aquest 8M. Teatre i concerts L’art es converteix en una poderosa arma de reivindicació i de sensibilització i al CC Farinera del Clot ho fan a través del Cicle de Dones Creadores Més que Muses. Aquest divendres, 1 de març, s’ha programat l’espectacle teatral Adeu Jane i el dissabte 2, un concert de Carlota Flâneur. També opten per la música a l’Auditori Sant Martí, amb el concert Records de joventut. Granados & Larrocha un homenatge d’una soprano i un piano als dos compositors. Per al públic familiar s’han pensat diverses propostes. Una d’elles són els contes en diversos museus de la ciutat, que amb el cicle Petites històries, grans dones reivindiquen dones catalanes que han destacat en àmbits com la ciència, els arts o els oficis. És el cas de Judith Mas, una navegant i aventurera que va travessar els mars; la narració serà dissabte 2 al Museu Marítim de Barcelona. Al Museu d’Arqueologia de Catalunya el conte té com a protagonista Enriqueta Pons, arqueòloga i conservadora del MAC a Girona (diumenge 3). I al CC El Coll-La Bruguera són els nens i nenes els que homenatgen amb els seus dibuixos les dones que més admiren (de l’1 al 31 de març) amb l’exposició Mares, àvies, germanes i amigues. També al Casal d’Entitats Mas Guinardó una mostra fotogràfica s’encarrega d’homenatjar les dones i les cures que proporcionen les seves mans: Mans que sostenen la vida és la proposta de Laura Sánchez Pallarès, guanyadora del cicle Objectiu Dona (fins al 31 de març). La mostra que exposa el CC Torre Llobeta tracta de dones que reivindiquen dones apel·lant a la seva diversitat: en els cossos, en la mirada, en la creativitat. Es tracta de la 12a mostra d’art en femení i es podrà visitar des del 2 fins al 23 de març. Amb nom de dona El Museu d’Història de Barcelona proposa l’itinerari Dones i revoltes a l’ombra de la industrialització que reivindica la figura de Josepa Vilaret i el seu protagonisme en les revoltes socials i els treballs de cures a finals del segle XVIII (diumenge 3). I encara una proposta d’oci: el Mercat del Clot acull una matinal de jocs de taula feministes pensats per a totes les edats (dissabte 2). Arriba Sant Medir i reparteix caramels Qui té aigua? Aigua, una exposició sense filtre és la nova exposició del Museu de Ciències Naturals de Barcelona que convida a petits i adults a explorar i descobrir les múltiples facetes de la disponibilitat i l’ús de l’aigua al nostre planeta (museuciencies.cat). Prevenció d’incendi Tots els divendres, els Bombers de Barcelona visiten els Mercats amb el seu vehicle PREvenim! per explicar com prevenir incendis domèstics i donar consells sobre què fer en cas de patir-ne un a casa. Aquest divendres seran al Mercat del Carmel (barcelona.cat/mercats). Salvador Puig Antich Amb motiu del 50 aniversari de l’execució de Salvador Puig Antich, la Model presenta Puig Antich. El compromís vigent 1974-2024 amb activitats del 2 al 7 de març per recordar, reivindicar i reflexionar sobre la figura de l’última víctima del garrot (salvador50anys.cat). Passejos literaris Fins al 23 d’abril se celebra la segona edició de Sants, escenari literari un cicle de passejos literaris i presentacions de llibres que converteixen Sants en protagonista. La pròxima cita serà el 9 de març amb Els vincles audaços d’Iván Miró (barcelona.cat/sants-montjuic).