Al cineasta Marçal Forés i el director d’art Jose Tirado els uneix la seva passió per la música, els videoclips o el cine teen nord-americà, sobretot el dels 80 i 90. Tots aquests amors són evidents a la trilogia iniciada amb A través de mi ventana, continuada amb A través del mar (de la Costa Brava, per ser precisos) i completada amb A través de tu mirada, actual número u de cine a la plataforma Netflix España.

Les novel·les originals d’Ariana Godoy transcorren en context nord-americà, però els dos amics volien portar la saga a Barcelona, on Forés va néixer i va créixer i Tirado va passar importants moments de la seva (primera) joventut. A través de tu mirada, molt en particular, treu gran profit de famosos escenaris de la ciutat, en molts casos abraçats per la decoració de l’època en què es desenvolupa l’acció: el tan estimat i odiat Nadal. Gairebé una dècada després de Barcelona, nit d’hivern, tenim un altre rar cas de pel·lícula romàntica nadalenca feta aquí.

La protagonista, la Raquel (Clara Galle), no treballa ara en un ‘fast food’ del Tibidabo, sinó en una botiga de joguines que, segons ens explica Tirado, es va muntar des de zero a l’Antiga Cereria Lluís Codina (c. del Bisbe, 2). "La base de la botiga és preciosa; té un mobiliari d’època, tot original, que és realment bonic", diu el director d’art. "Així que vam aprofitar aquesta base de negoci clàssic per crear una botiga de joguines molt tradicional. Res de joguines de plàstic, ni consoles, ni ninots moderns, sinó tot el contrari... Molta fusta, peluixos i llaminadures, com quan érem petits".

Un dels grans reptes va ser aconseguir elements i decoracions nadalenques... en ple estiu, quan es va desenvolupar el rodatge. "La gent passejava en màniga curta i ens veia rodant al Raval o el Gòtic amb els carrers plens de llums i arbres de Nadal". Van arribar a recrear la Fira de Santa Llúcia davant de la catedral. "A la dificultat de reproduir un espai enorme, multitudinari i emblemàtic, que tothom coneix, va caldre afegir-hi un handicap més: haver de reproduir-lo en ple juny. Espero que ho hàgim aconseguit; a veure què n’opina la gent".

Una visió menys emblemàtica és aquesta pista de patinatge a Montjuïc, escenari gelat de l’obligat moment de ball d’aquesta entrega. "Normalment, això se sol muntar a la plaça de Catalunya o L’Illa Diagonal, però ens semblava que aquests espais no oferien un gran pla general on es reconegués la ciutat. Donant voltes i voltes, vam acabar pensant que Montjuïc era una opció immillorable: amb el MNAC de fons en un pla i les Fonts Màgiques al contracamp".

D’altra banda, el club al qual es dirigeixen el ‘déu grec’ de la Raquel, imprevisible Ares (Julio Peña), i colla és una de les sales d’Abaixadors10 (c. dels Abaixadors, 10), "un local que és just davant del que era l’Astin, un bar mític de la marxa barcelonina de fa anys i que ara ja ha tancat". L’hotel on se celebra la festa de final d’any és, en realitat, una casa que és a Sitges, "així que imagina’t la intervenció que s’hi va haver de fer per convertir una casa on viu una família en una celebració de la nit de Nadal d’una gran editorial".

També treballós, tot i que pel que sembla apassionant, va ser convertir el Pavelló Mies van der Rohe (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7) en luxós restaurant de disseny a través de retocs temporals i efectes digitals. Barcelona i els seus voltants són fotogènics, però poques vegades han quedat tan glamurosos a la pantalla com a A través de tu mirada.