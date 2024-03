Com a homenatge a les persones que entre el 1339 i el 1383 van construir el canal de la Séquia, que encara avui aporta un gran cabal d’aigua a la ciutat de Manresa, Jove Cambra de Manresa va iniciar, el 1985, l’organització de la Transéquia.

Des de Balsareny, passant pels termes municipals de Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages, la caminada arribarà diumenge al parc de l’Agulla de Manresa en la seva edició número 40.

El 2014, la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia va agafar el relleu de la Jove Cambra i l’organitza des d’aleshores.

La Séquia té un recorregut de 24,8 km i un desnivell de només 10 metres, una cosa insòlita si tenim en compte els mitjans rudimentaris de l’època. Per aconseguir-ho, es van haver de construir mines i una trentena d’aqüeductes que salven els desnivells del terreny, alguns d’aquests, veritables monuments.

Però el gran èxit de la Séquia és que, sis segles després de construir-se, continua en ple funcionament i subministra l’aigua que necessita Manresa i altres poblacions del Bages.

La Séquia és un canal construït al segle XIV per portar l’aigua del riu Llobregat, des de Balsareny, fins a la capital del Bages. En un moment de forta sequera, es va idear amb l’objectiu de crear una àmplia extensió d’horta. Projectada pel mestre d’obres Guillem Catà. La Séquia de Manresa està considerada una de les principals obres d’enginyeria hidràulica de l’època medieval.

La Transéquia es pot fer a peu, en bicicleta de muntanya, corrent o en handbike. Per fer-la a peu hi ha tres opcions: caminar 24 quilòmetres entre Balsareny i Manresa, fer 18 quilòmetres des de Sallent o 10 quilòmetres des de Santpedor-Sant Fruitós. En BTT ofereix quatre opcions: 14 quilòmetres, 30 quilòmetres, 51 quilòmetres i una opció sorpresa per descobrir la Transéquia amb GPS.

La Transéquia corrent només té un punt d’inici: Balsareny, i recorre 25 quilòmetres. La ruta en handbike és circular i el punt d’inici i final és al parc de l’Agulla.

Hi ha també una Minitranséquia, que celebra aquest any la seva novena edició amb un maremàgnum d’activitats pensades per als més petits: música, danses, tallers de tot tipus, esports, jocs, teatre...

Estarà situada al costat de la zona de jocs infantils pensada per a famílies amb fills de 3 a 12 anys. Funcionarà d’11 a 14 h i serà gratuïta. Qui ho vulgui, podrà participar en un sorteig de productes.