Els orígens miners de Súria en un museu

Un viatge per la història de la tradició minera a Súria. Aquesta és la proposta del Museu de la Mineria, situat en aquesta localitat del Bages, que es va inaugurar l’any passat amb la intenció de donar a conèixer la rellevància històrica, econòmica i social d’aquesta activitat al municipi. L’espai explica, a partir de documents, objectes i fins i tot itineraris exteriors, com ha evolucionat amb el temps una pràctica industrial fonamental per a la vida quotidiana dels veïns, des dels seus orígens fins a l’actualitat.

El museu inclou un centre d’acollida per als visitants, ubicat a l’Oficina de Turisme local, que és annex a l’edifici del Casinet, on es troba el centre d’interpretació del museu. Es tracta d’un espai d’exposició permanent, amb diferents plafons, audiovisuals i estris que mostren com va ser la vida a les mines fa algunes dècades. Entre els diferents objectes que es conserven, hi destaquen un tauler de fusta, un perforador elèctric manual, un telèfon que servia per alertar sobre el risc d’explosió, un gran repertori de minerals, a més d’un xiulet de grans dimensions que anunciava el canvi de torn per als treballadors de la mina i que es va convertir en un referent horari per als habitants del poble.

Més enllà del centre expositiu de referència, el museu es complementa amb la possibilitat de recórrer alguns itineraris cap als llocs més representatius de la història del sector al municipi. Per exemple, la colònia de Santa Maria, un dels nuclis de residències més ben conservats del país, les restes arqueològiques de Sant Pere del Puig i de les Guixeres, un antic poblat i una antiga explotació relacionats amb l’extracció del guix, o el Salí, un pou miner que l’any 1912 va servir perquè els enginyers René Macary i Emili Viader constatessin i demostressin que les sals que s’extreien eren potàssiques, de manera que es va convertir en el primer jaciment de potassa descobert a tota la península Ibèrica.

Des de la seva creació, el Museu de la Mineria es va plantejar com una proposta oberta i integrada al territori que no només pretén donar a conèixer l’activitat minera entre els forasters, sinó que també es dirigeix als locals per recordar els orígens d’una activitat que ha definit la història del municipi en els últims temps.