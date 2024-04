La Setmana Medieval de Montblanc arriba a la 37a edició de divendres 19 d’abril al diumenge 28 amb una extensa programació que inclou un centenar d’espectacles. El poble tarragoní és conegut per la seva relació amb la llegenda de Sant Jordi i la rememora aquest 2024 amb algunes novetats i amb l’objectiu de consolidar els canvis realitzats en les edicions anteriors.

Durant la present convocatòria Montblanc rebrà els representants de diferents localitats europees amb què va firmar l’estiu passat el compromís de la Futura Ruta Cultural Europea de les Festes que tenen Sant Jordi i el Drac com a protagonistes. No obstant, l’acte principal, com és tradició, és la representació de la llegenda de Sant Jordi des del Foradot el dissabte 20 a la nit, amb un cost de 20 euros.

Representación de la entrega de la rosa por parte de Sant Jordi a la Princesa en una edición pasada de la Semana Medieval de Montblanc. / Generalitat de Catalunya

Una de les novetats és l’espectacle La primera rosa de l’any, que marcarà l’inici de la Setmana Medieval. A partir d’aquesta edició, Montblanc oferirà una rosa a una personalitat catalana destacada. El periodista Espartac Peran serà el destinatari de la flor en la primera edició d’un esdeveniment que pretén donar inici a la celebració de Sant Jordi a tot el territori català (divendres 19, a les 18.30 h). Més enllà dels actes protocol·laris, durant la primera jornada de la festa el públic podrà disfrutar d’un renovat Dracum Nocte. L’espectacle ha canviat de format després de 25 edicions, amb una història i personatges nous i amb la incorporació d’un video mapping a l’escena, que, a més, canvia d’ubicació al Foradot. Per poder assistir-hi com a públic és necessària la compra de les entrades, amb un cost de cinc euros (divendres 19, a les 22 h).

També destaca la jornada nocturna musical de Les Nits Malignes des del Casal Montblanquí. El cost de les entrades és de 12 euros per a les compres anticipades i de 20 euros a la taquilla online (dissabte 20, a partir de les 00 h). Un altre dels actes remarcables és l’espectacle de l’entrega de la rosa a la Princesa, que inclou les actuacions de ball i dansa d’alguns dels protagonistes de la setmana, com les Banderes i les Donzelles i Nobles (diumenge 21, a les 18 h).

El Mercat de Vins i Caves canvia de lloc en la present edició. Fins ara la plaça de Santa Maria era la ubicació seleccionada per a les botigues; no obstant, s’ha traslladat l’acció a la fossa de la muralla de Sant Francesc (caps de setmana, tot el dia). Finalment, l’última novetat es troba en la cerimònia de cloenda de la Setmana Medieval. Des de l’església de Santa Maria s’entrega l’espasa d’honor de la població i es recrea la coronació del rei Pere el Cerimoniós o Pere IV d’Aragó (diumenge 28, a les 18 h).

Aquest esdeveniment està organitzat per l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. A part dels actes més destacats, prepara concursos, mostra d’oficis, sopars populars o tornejos medievals nocturns, entre altres activitats. A més, es pot disfrutar de l’època medieval a Montblanc durant tot l’any gràcies a la proposta de la ruta virtual. A través d’una aplicació que està disponible per descarregar a la web de l’esdeveniment, es pot observar com era la població durant l’edat mitjana i disfrutar de les recreacions en 3D de les escenes de la llegenda de Sant Jordi. Ja estan disponibles les entrades per a cada esdeveniment i la programació oficial.