Una ciutat plena de versos

BARCELONA POESIA

Per a tots els públics

Fins al 22 de maig, versos i recitals ompliran una vintena d’espais de la ciutat amb el festival Barcelona Poesia. Una edició comissariada per Maria Callís i Manuel Forcano en la qual es ret homenatge a la lírica de la quotidianitat, la senzillesa, allò habitual i aparentment comú del nostre dia a dia. I per a això s’han elegit com a imatges del certamen les fotografies de Fina Miralles de la sèrie Relacions. Relació del cos amb elements naturals en accions quotidianes. Entre les activitats hi haurà recitals, concerts i tallers, totes elles gratuïtes excepte l’acte del 39è Festival Internacional de Poesia de Barcelona, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana. Tota la programació es pot consultar a la web barcelona.cat/barcelonapoesia

Aquest divendres, 17 de maig, l’Ateneu Barcelonès acull una slam de traducció poètica de l’italià, amb Valentina Colonna, Anna Casassas, Xavier Valls Guinovart i Francesco Ardolino (17 h). La programació segueix als Jardins de la Casa de la Misericòrdia amb Veus de prop i de lluny, un recital de Teresa Colom i Rodolfo Häsler (18 h), i A tu, la meva veu, on Teresa Forcades, Aurelio Major, Halil Bárcena i Neus Forcano recitaran poesia mística cristiana, musulmana i jueva (19 h). Una mica més tard, el MUHBA plaça del Rei (19.30 h) acollirà el recital 180 anys d’odes a Barcelona, amb Meritxell Sota, Berta Giraut, Jordi Vidal, Daniela Brown, Nil Martín, Joan Codina, Enric Umbert-Rexach i Laura López Granell.

També divendres, Anna Gual i Àngela Balcells protagonitzaran un recital-concert titulat A les palpentes (20 h), i Annemarie Ní Churreáin i Mar Grimalt conduiran la Vetllada Versopolis (21 h); tots dos actes tindran lloc als Jardins de la Casa de la Misericòrdia.

El programa inclou activitats familiars com l’espectacle de poesia "per a nens de 5 a 5.000 anys" d’Andreu Galan a la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda (dissabte 18, 12 h) o tallers com el de haikus inspirats en Tàpies que imparteix Antoni Clapés a la Biblioteca Joan Miró (dijous 30, 18.30 h).

El festival tancarà el 22 de maig al Palau de la Música Catalana amb el 39è Festival Internacional de Poesia de Barcelona, amb l’eslovena Anja Golob, el marroquí Abdellatif Laâbi, el basc Joseba Sarrionandia, la catalana Raquel Santanera, i l’aragonès Francisco Ferrer Lerín.

Una nit màgica per visitar museus

Dissabte, 18 de maig, arriba una nova edició de la Nit dels Museus, una jornada en la qual molts espais museístics de Barcelona i dels municipis metropolitans obriran les portes fora de l’horari habitual –la majoria entre les 19 h i la 1 h de la matinada–, i oferiran la possibilitat de visitar les seves exposicions de manera gratuïta, a més d’organitzar activitats, com tallers, concerts, recitals, mapatges o visites guiades. En alguns casos, cal reservar entrada prèviament.

La Nit dels Museus 2023 en el Museu Picasso de Barcelona / Xavi Torrent

En total seran més de 170 propostes que es repartiran en 87 espais museístics de Barcelona, Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Adrià, Sant Joan Despí i Santa Coloma. En aquesta ocasió, s’hi incorporen quatre espais: Museu Terra - Sala Barcelona, Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Centre Martorell d’Exposicions, Museu de l’Art Prohibit i la Muralla Romana - Centre Ocupacional Sínia / Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Entre les activitats programades, el Museu Marítim de Barcelona oferirà un espectacle de video mapping que omplirà de llum i de color les Drassanes i la Galera Reial.

Aquest any, la celebració d’aquesta nit d’obertura coincideix amb el Dia Internacional dels Museus. Tota la programació es pot consultar a la web barcelona.cat/lanitdelsmuseus.

Festes de Nou Barris

Fins al 19 de maig, Nou Barris celebra la seva Festa Major, amb un concert de la Banda Municipal de Barcelona (divendres 17, 20 h) o el Mercat Modernista ambientat d’època (dissabte 18, de 10 a 22 h) (barcelona.cat/noubarris).

Dreta de l’Eixample

Del 22 al 26 de maig, la Dreta de l’Eixample celebra la seva festa major, amb més de 60 activitats programades. L’actriu Teresa Urroz serà l’encarregada de llegir el pregó. Hi haurà concerts i itineraris per conèixer el pratrimoni del barri (barcelona.cat/eixample).

Poblenou al maig

Aquest cap de setmana, del 17 al 19 de maig, el Poblenou celebra les seves Festes de Maig, amb una Fira de Producte Català i DO (divendres 17, 10 a 00 h), i amb la tradicional Cercavila de les Torxes, Bateig de Foc i Correfoc (dissabte 18). El programa és a barcelona.cat/santmarti.

Celebració LGTBI

Aquest dissabte 18 el Centre LGTBI de Barcelona commemora el seu 5è aniversari amb una festa amb música, arts i reivindicació; al matí al mateix centre i a Comte Borrell, 22, i a la tarda, amb concerts a pl. Catalunya (barcelona.cat/lgtbi).