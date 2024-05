Una dansa centenària que imprimeix identitat

Com cada diumenge de la segona Pasqua, la plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es vestirà de gala i s’omplirà a vessar per acollir una de les festes tradicionals més arrelades i representatives del municipi del Bages sud: el Ball de Gitanes. Més de 450 balladors i balladores de totes les edats (aquest any es batrà rècord de participació) mantenen viu el centenari ball popular, que, des del 2019, està inclòs en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç compleix 117 anys d’història i reunirà més de 450 dansaires populars, veïns i veïnes del poble que, reunits en 16 grups, assagen i es preparen específicament per al ball popular. L’esdeveniment que marca l’inici d’aquesta tradició al poble se situa el 1907, quan un grup de picapedrers procedents de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) que treballaven a Sant Vicenç van convèncer un grup de noies locals per escenificar davant tot el poble un ball típic de la seva localitat d’origen. L’acte va tenir lloc el diumenge 10 de febrer de 1907 a la plaça de la Constitució –l’actual plaça de l’Ajuntament–, a les dues del migdia. Més d’un segle després, 117 anys, s’ha convertit en una de les festes més multitudinàries, intergeneracionals i transversals que se celebren a Sant Vicenç.

Com és tradició, els grups participants sortiran des de l’església fins a la plaça de l’Ajuntament en una cercavila, encapçalada pels gegants de Sant Vicenç. Seran precisament ells, els Barons de Castellet, Marià i Paula, els que obriran el ball amb el seu Vals de Castellet per donar pas a continuació al ball de Caldes, pròleg que homenatja els picapedrers que fa més d’un segle van portar la dansa al poble. A continuació, serà el moment del galop, amb el qual es produirà l’entrada dels 16 grups d’aquest any a la plaça i, a continuació, es farà la proclamació per sorteig de la núvia de les Gitanes del 2024 entre les noies que participen en el ball.

Amb ella i la seva parella al capdavant, es procedirà a la repetició del galop, que donarà pas a l’execució del cos de peces que componen el Ball de Gitanes, els anomenats entremesos, que culminen amb el vals-jota. Per acabar amb el galop final, quan el públic s’afegeix als balladors. Com a clausura es farà la repetició del ball dels gegants, en el qual els seus passos es veuen replicats pels de les parelles de dansaires i el públic.