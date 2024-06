On menjar, beure i ballar a Barcelona a partir dels 40

Els 40 són els nous 30, tot i que les ressaques no són les que tenies fa 10 anys. Cal celebrar l’entrada a la mitjana edat, perquè ja se sap: d’aquí cent anys, tots calbs. Els quadragenaris d’ara ja no són els del segle passat. No hem perdut encara l’alegria de viure, i tenim tot el dret a divertir-nos. Si estàs en els quaranta i tants i creus que la nit barcelonina t’ha deixat de banda, en aquests locals hi trobaràs tot el que necessites: bon menjar, còctels i els hits musicals del teu rotllo. Solo se vive una vez, que dirien Azúcar Moreno... Uf, quin referent tan boomer.

40 EN AMUNT. Vins i còctels

Muticlub (Còrsega, 318) s’enorgulleix d’aglutinar clientela de quaranta en amunt. L’incansable Kim Díaz (Entrepanes Díaz, Bar Mut) va posar en pràctica un model de negoci orientat sense rubor a un públic de mitjana edat amb ganes de gresca. I la va encertar. Per això aquest elegant espai és una amalgama de club, cocteleria i restaurant.

Muticlub tiene una carta con decenas de cócteles a base de vino y también clásicos. / FERRAN NADEU

Els aperitius i platillos de la casa són només la punta de l’iceberg, de fet Muticlub és el local de Barcelona que ha apostat amb més afany pels còctels amb vi, un format exòtic a la ciutat que inunda la seva carta. Cristina Bruno domina els alcohols a la barra, és una institució en aquest camp. Si hi ha dubtes, t’aconsellarà. I si vols agitar el cos, DJ Morti s’encarregarà de posar-te la catifa vermella perquè et belluguis amb hits pretèrits. Tira les espardenyes per la finestra, treu-te el batí i surt al carrer: mai és tard per entrar a Muticlub.

‘SHOW MUST GO ON’. Tuset ‘vibes’

Luxe per a adults. Gatsby (Tuset, 19) no està fet per al teu nebot reguetoner. Ubicat al cor high class del carrer Tuset, aquest espurnejant espai és una festa (d’alt nivell) des que hi entres fins que en surts. No debades, és el màxim referent en matèria de sopars espectacle de Barcelona. A la carta, cuina mediterrània amb tocs d’autor i alguna concessió internacional: arròs melós, mitjana, xai a baixa temperatura, suprema de llobarro... I mentre sopes, et submergeixes en un espectacle amb cos de ball i números acrobàtics.

Cena-espectáculo en Gatsby. / Instagram

Quan acaba l’àpat, és el torn del DJ, la missió del qual és posar 3 en 1 a les articulacions del personal fins a la matinada: pots ballar o pots mirar el partit des de la teva taula, ampolla de cava en mà.

A LES ALTURES. Papi ‘cool’

Els quaranta no perdonen, especialment divendres a la tarda, quan arribes a casa més trinxat que la baieta de la taverna de Moe. Afortunadament, Barcelona té excuses més que bones perquè et reactivis com a boxejador a qui li han donat sals d’amoníac. A l’hotel Pulitzer (Bergara, 8) han patentat el hashtag #BuenastardesPulitzer, una fórmula de tarda-nit al seu rooftop que funciona des de fa 11 anys.

Concierto en la terraza del Pulitzer. / Hotel Pulitzer

El sol, les vistes, els còctels d’autor, la programació musical i la gastronomia formen un pack al qual costa negar-se. A més, aquesta temporada, cada mes retran un homenatge gastronòmic a un país diferent: al juny, toca Espanya, amb la croqueta com a protagonista. Apunteu, madurets moderns: de dimecres a diumenge, fins a l’octubre, compten amb una suculenta programació de DJs locals, per si us dona per deixar anar un parell de perreos. Per a papes i mames molt cool.

CÒCTELS & BOÎTE. Disbauxa controlada

Com el nom del local indica, cal anar piano, piano. Sense presses. A Slow (París, 186) s’imposa una cocteleria d’autor amb història i molt treball darrere de cada creació. Aquí es manipulen còctels com si fossin diamants. I la disbauxa es desencadena quan Slow mostra la cara més discotequera.

De dijous a dissabte podràs trobar música en directe o sessions de DJ perquè donis una mica de canya a la ciàtica. És un win-win de llibre: la suma de còctels d’autor i boîte amb picades d’ullet als quarantins és massa poderosa per quedar-se a casa veient Mi reno de peluche. Lent però segur.

MARIDATGE DE MINICÒCTELS. La nit és jove

La cocteleria de The Alchemix (València, 212) és creativa no, supercreativa. Apunta a un públic adult, amb possibles i moltes ganes de jugar. El format que al seu dia va inventar el bartender Ignacio Ussía (Via Venetto, Ideal Cocktail Bar) s’ha refermat amb el pas dels anys i gaudeix d’un èxit merescut. A la barra podràs donar amor als seus còctels de pel·lícula amb presentacions impossibles. Aquí es va inventar el còctel Señora Potts y el pequeño Chip, fotografiat moltes vegades.

I podràs ballar al ritme dels hits. I si rugeix l’estómac, a la barra podràs endrapar el deliciós mos que hi ha a la carta. I al saló interior t’espera The Alchemix Experience, un llarg menú degustació amb, atenció, ¡maridatge de minicòctels! És imprescindible reservar, ja que té places molt limitades.

ESTIL ITALIÀ. Club ‘di mare’

Velissima (passeig de Joan de Borbó, 103) pot treure pit: la seva terrassa amb vista al mar és d’un altre planeta, sens dubte un dels seus millors reclams. En aquest restaurant italià se celebra la vida en gran, potser per això, els preus no són precisament populars. Els seus plats de pasta i delícies transalpines són pecats d’alt voltatge, i la luxúria es paga. Un espai d’aquesta magnitud, no es podia desaprofitar, per això, els caps de setmana a Velissima s’allarga la nit fins a la matinada, s’abaixen els llums, la música omple el local i els còctels d’autor de la casa sobrevolen les coronetes dels parroquians. Si poses un membre de la generació Zeta en aquest sarau, li surt el cervell per les orelles.

Todas las mesas y espacios reservados en el Velissima, en la Nova Bocana, junto al Hotel W, el lunes. / EP

SOTERRANI MÀGIC. Flors i molt més

Emparada per un èxit rutilant a l’Argentina, Florería Atlántico (Marquès de l’Argentera, 19) va aterrar al Born brandint una cocteleria d’autor fresca, viatgera, divertida, tècnica, amb una bona història darrere de cada copa. Està amagat al soterrani de la braseria Atlántico a mode de speak easy i és un espai gairebé irreal, presidit per l’esquelet d’un monstre mitològic.

Una fórmula podria ser soparet tranquil a la braseria i escapada furtiva al soterrani, per desbarrar una mica, ballar al ritme del DJ i arribar al nirvana amb les copes salvatges que han sortit del cap del premiat bartender Tato Giovannoni. Una altra opció, per als més còmodes, seria baixar directament a la Florería i combinar les begudes amb la seva carta d’aperitius i plats de vocació internacional.