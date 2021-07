Montse Venturós, l’encara alcaldessa de Berga, ha anunciat que renuncia a l’acta de regidora i que, per tant, deixarà la vida política de la ciutat i l’alcaldia. La seva decisió arriba després de 5 mesos d’una malaltia de caràcter depressiu, segons va comentar ella mateixa, de la qual encara s’està tractant. Respectant en primer lloc la persona i les decisions que pugui prendre en aspectes que queden en el seu àmbit privat, el pas al costat de Venturós farà que el govern de l’Ajuntament de Berga pugui normalitzar una situació de lideratge en la gestió de la ciutat. La provisionalitat no hi ajudava fins ara. A Venturós se li ha de reconèixer un lideratge inqüestionable, més enllà d’encerts i errors que puguin haver acompanyat el seu mandat. I un compromís amb Berga, amb la CUP i amb el país. Les valoracions polítiques sobre els seus anys al davant de l’Ajuntament de Berga es podran fer en el futur. Ara es podrà dedicar a resoldre la seva malaltia sense la llosa de la política. I la CUP, a reorganitzar l’equip a l’entorn de qui es preveu que li agafi el relleu, Ivan Sànchez.