En el darrer disc de Roger Mas, Totes les flors, hi ha una cançó dedicada a la cuinera Carme Ruscalleda, amb el títol Amb la polla i amb l’ou, que ha estat censurat per Apple Music, la famosa plataforma musical americana, per considerar que «polla» és una expressió irreverent. Però és que la polla de què parla el cantautor solsoní no té res a veure amb la que els censors de l’Apple tenen al cap. En català, polla significa també gallina jove, noia casadora i és el nom d’unes aus aquàtiques de coll i potes llargues. Però existeixen moltes altres polles al món. Al sud d’Itàlia, a prop de Salerno, hi ha des d’abans de l’any zero i malgrat els terratrèmols patits al llarg de la seva història el poble de la Polla, els habitants del qual s’anomenen pollencs. A Cantàbria, hi ha el riu de la Polla, i a la ciutat de Mèxic és habitual començar el dia bevent una combinació de suc de taronja, rovells d’ou i xerès dolç, una beguda coneguda com la polla. Per no parlar de la polla amb vinagre, que és com conservaven a l’antiga Roma els caps verds dels espàrrecs; de la polla en el sentit de porra o aposta, en el parlar dels colombians, o de la Polla Chilena de Beneficiencia, l’empresa estatal encarregada d’administrar els jocs d’atzar. No és demà que, amb el mateix criteri, censurin noms de grups com ara La Polla Records, els Masturband o la Polla’n Creda, i imposin l’autocensura prèvia a composicions com La cigala va de tort, El conill com balla o La llenega feliç. I si per casualitat algun lector sent com algú comenta que mai no ha vist tantes polles com a la selva, que sàpiga que a la comarca de la Selva (no gaire lluny d’on viu la Ruscalleda) dels pollancres també en diuen polles. I és que ara pot passar que, gràcies a la gent d’Apple Music, se’ns apareguin polles per totes les cantonades.