Avui, 17 de desembre, fa exactament un any que com a Fem Manresa, juntament amb el moviment feminista organitzat de la ciutat, vam portar al ple de Manresa una moció per garantir plenament el dret a l’avortament a la Catalunya Central. Es reclamava garantir l’avortament lliure, gratuït i a prop de casa de més de 200.000 persones del Bages, Solsonès i Moianès. Una demanda nascuda arran de destapar la impossibilitat d’avortar quirúrgicament a Sant Joan de Déu, l’hospital de referència de la Catalunya Central i gestionat per Althaia.

El resultat va ser l’aprovació (per unanimitat) de l’esmena de substitució que va presentar com a contrapartida al text original el govern format per ERC Manresa i Junts per Manresa. Si bé el text defensava el compromís de tot el ple per garantir aquest dret, també feia recaure la decisió final d’assegurar-lo al Departament de Salut de la Generalitat, rentant-se’n en bona part les mans els representants del ple al Patronat d’Althaia: l’alcalde Marc Aloy, com a president, i la regidora de ciutat saludable Mercè Tarragó.

Des de llavors, Fem Manresa hem traslladat reiteradament al ple la necessitat de garantir aquest dret. Com a grup municipal a l’Ajuntament, creiem que part de la nostra tasca (i un deure) és traslladar les lluites del carrer a la institució, fer d’altaveu públic de les demandes del teixit organitzat de la ciutat que sovint queden invisibilitzades. I aquest també és el cas de la lluita que des del moviment feminista feia temps que es reclamava per garantir plenament el dret a l’avortament a la Catalunya Central. No només per una qüestió de fer d’altaveu «per se» d’un col·lectiu, sinó per traslladar al debat públic temes cabdals per la garantia de drets de totes les persones.

Ha passat un any des de llavors, i en aquests mesos hem dut a terme diferents accions per assegurar que es feien els passos pertinents per assolir el dret a l’avortament. Hem fet preguntes al ple de la Corporació (en 5 ocasions), hem escrit 3 articles d’opinió («Carta al Patronat d’Althaia», «100 dies després» i «Esperem resposta, Marc Aloy»), hem participat en una roda de premsa al Parlament, hem denunciat l’Ajuntament per omissió del dret a la informació a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, a part d’interpel·lar directament l’alcalde (per telèfon i correu electrònic) sobre els passos que s’estaven fent per garantir aquest dret, sense rebre’n cap resposta.

El 28 d’octubre passat el Departament de Salut va fer públic que a partir d’ara es podran fer avortaments quirúrgics a Althaia. Tenim clar que si s’ha arribat fins aquí és gràcies a la lluita del moviment feminista organitzat al territori i a la pressió exercida des de tots els fronts possibles, també gràcies a la que s’ha fet en el si de l’Ajuntament. Queda clar que cal lluitar per guanyar, en drets i en igualtat d’oportunitats per a totes. No obstant, després de la notícia, encara no coneixem els detalls de com es concretarà el procediment ni a partir de quan. Seguirem amatents.